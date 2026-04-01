I vaccini mRNA armi di distruzione di massa?

Approfondiamo questa "proposta di legge USA" che circola negli ambienti antivaccinisti

Su Renovatio21 e altri siti simili nei giorni scorsi è circolato un titolone dalla sicura presa:

Proposte di legge USA per definire i vaccini a mRNA contro il COVID «armi di distruzione di massa»

La prima cosa da dire è che quel “USA” è un filino esagerato – è come se in Austria domani qualcuno proponesse una legge a favore del nazismo e un giornale americano titolasse “L’Europa torna sotto il giogo del Terzo Reich”.

Un po’ di differenza c’è.

Si tratta di tre Stati su cinquanta: Tennessee, Arizona e Minnesota. L’iniziativa è partita dal Minnesota dove, a metà aprile 2025, otto deputati hanno presentato la proposta di legge HF3219, descritta così:

mRNA Bioweapons Prohibition Act; mRNA injections and products designated as weapons of mass destruction, and mRNA injections and products prohibited.

In Arizona la proposta è stata presentata a gennaio 2026 dalla deputata Rachel Jones Keshel con il nome “Sansone mRNA Bioweapons Prohibition Act” (HB 2974). Al momento non ha ancora superato la fase di introduzione. Proposte simili vengono poi fatte in Tennessee a inizio del 2026, mentre alla Camera viene bocciata il 10 marzo 2026, e per quanto riguarda il Senato non è ancora stato pubblicato alcun esito (ma la discussione era prevista per il 18 marzo).

Una mente comune

Dietro a tutte queste proposte c’è una bozza di proposta di legge scritta da un singolo soggetto: Joseph Sansone. Sansone non è un legislatore, non è un medico, non è un epidemiologo. È uno psicoterapeuta specializzato in ipnosi che ha scritto un template legislativo, lo ha fatto girare nelle contee della Florida e poi negli Stati, fino a che tre legislature statali lo hanno adottato quasi parola per parola. Il contenuto della sua proposta non è solo politicamente bizzarro: è scientificamente falso. Sansone afferma che i vaccini mRNA alterino il DNA umano e abbiano causato un numero enorme di morti e disabili, affermazioni già smentite dall’Associated Press e da qualunque ente regolatorio che si sia preso la briga di rispondere, e smentite anche qui su BUTAC durante e post pandemia.

Tutte cose spiegate bene anche da Marianna Satta su Open a settembre 2025, quando a diffondere la notizia era il noto sito di disinformazione Slay News.

Concludendo

La notizia che circola su siti italiani legati al mondo antivaccinista vorrebbe farvi credere di avere di fronte un Paese, gli Stati Uniti d’America, che si ribellano all’imposizione dei vaccini mRNA. La realtà però è diversa: abbiamo un ipnotista della Florida che ha scritto una bozza di legge e qualche deputato repubblicano di periferia l’ha firmata. Ma il titolone scelto da Renovatio21 e fatto girare negli ambienti NoVax è puro sensazionalismo.

maicolengel at butac punto it

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Immagine di testa di Simon Takatomi su Unsplash