Veicoli elettrici e incendi – Un aggiornamento dovuto

Qualche anno fa pubblicammo un articolo in cui cercavamo di fare chiarezza sugli incendi delle auto elettriche, contrastando la narrativa, molto in voga in quel momento, che voleva le auto elettriche incendiarsi molto più spesso di quelle a combustione. L’articolo usava auna fonte che col passare del tempo si è rivelata inattendibile, pur essendo all’epoca sfruttata da tutti i sostenitori dell’elettrico. Abbiamo pensato di fare cosa utile e trattare la parte che era sbagliata con un nuovo articolo che facesse chiarezza sul tema, anche se sono mesi che nessuno ci segnala video o articoli che parlino di auto elettriche che prendono fuoco.

Già il fatto che, dopo anni in cui ogni settimana uscivano video e articoli che parlavano di incendi di elettriche dando a intendere fossero la normalità, non se ne sia poi quasi più parlato dovrebbe di per sé farci capire che a qualcuno faceva comodo remare contro i veicoli elettrici, mentre oggi questa narrativa è meno importante.

Il grafico che avevamo usato e i suoi dati si sono rivelati inattendibili: non si capiva da dove provenissero i dati, che erano privi di ulteriori fonti per verificarli. La pagina continua a essere online, aggiornata un anno dopo il nostro articolo con citazioni (sempre senza link verificabili) che contraddicono in toto quanto da loro stesso affermato nel 2022. Purtroppo quel dato errato viene sfruttato anche da Gemini nel dare risposte a chi cerca quei numeri su Google, a dimostrazione che l’intelligenza artificiale non è poi così in gamba. Noi, invece, grazie a una segnalazione, abbiamo corretto l’articolo originale e oggi vogliamo cercare di fare un po’ di chiarezza usando dati più aggiornati e verificabili.

Quante auto elettriche prendono fuoco?

Studi recenti concordano su un punto: gli incendi nei veicoli elettrici sono meno frequenti rispetto a quelli nei veicoli a combustione interna, anche se possono essere più difficili da gestire una volta innescati. Secondo EV Fire Safe, azienda privata che si occupa di ricerca sugli incendi delle batterie dei veicoli elettrici e sulla risposta alle emergenze grazie al finanziamento del Dipartimento della Difesa australiano, gli incendi globali di EV riguardano circa lo 0,0012% dei veicoli circolanti. Quelli dei veicoli a benzina si aggirano attorno allo 0,1%.

Secondo l’Università di Miami i dati della National Transportation Safety Board (NTSB) americana sostengono che ci sono circa 25 incendi ogni 100.000 veicoli elettrici venduti, contro 1.530 ogni 100.000 veicoli a combustione.

In Svezia, l’autorità per le contingenze civili ha rilevato che i veicoli a benzina hanno una probabilità di incendio fino a venti volte superiore rispetto agli elettrici.

Quello che risulta però evidente è che, pur essendo molto più rari, gli incendi nei veicoli elettrici al contempo sono più complessi da gestire a causa del fenomeno del thermal runaway nelle batterie agli ioni di litio. Questo può comportare incendi più intensi e difficili da estinguere, richiedendo quantità d’acqua significativamente maggiori rispetto ai veicoli a combustione.

La scienza è in costante evoluzione

D’altro canto l’industria automobilistica negli ultimi anni ha fatto passi da gigante nel settore, studiando batterie via via più performanti, stazioni di ricarica più capillari e veloci, e anche batterie con chimiche più stabili che presentano rischi d’incendio minori rispetto alle batterie che si sono usate finora. E al tempo stesso anche le normative in vigore su cosa sia possibile usare e cosa no sono state modificate proprio per cercare di rendere la mobilità elettrica sempre più sicura e affidabile.

Concludendo

Il nostro errore è stato quello di usare una fonte che all’epoca usavano in tanti, e limitarci a quella senza aver cercato di approfondire meglio, oggi speriamo di avervi dato altre fonti a sostegno di quanto affermavamo: le macchine elettriche non prendono fuoco più spesso di quelle a combustione. Chi lo sosteneva a gran voce ha smesso di farlo, sarebbe interessante approfondire il perché.

Detto ciò continuare a fare chiarezza anche su questi temi, con fonti affidabili e spirito critico, è l’unico modo per affrontare con serietà la transizione ecologica e la disinformazione che la circonda.

