I virgolettati del papà di Elly Schlein

Dal 2023 circola un’immagine che viene condivisa dai detrattori della segretaria del PD, questa:

Nello screenshot si legge:

“Mia figlia non capisce niente” Elly Schlein sputtanata persino dal padre che svela in un’intervista la sua vera natura di sionista purosangue

La fonte dell’immagine è DC News, sito che qui su BUTAC abbiamo incontrato svariate volte. DC News, nel caso specifico, si limita a scrivere questa frase e impostarla graficamente, per il resto copia e incolla pari pari un articolo di Libero Quotidiano. Non ci risulta che qualcuno della redazione di Libero Quotidiano se ne sia lamentato, chissà che a loro non faccia piacere così.

Libero d’altronde a sua volta basava l’articolo su altri articoli, precedenti in termini di tempo, ma tutti partivano dalla stessa fonte: un’intervista a Melvin Schlein pubblicata sul Corriere del Ticino del 12 novembre 2023, firmato da Davide Illarietti. Lo potete leggere nella sua interezza qui, e non troverete quel virgolettato, perché è un falso, fatto appunto dall’admin di DC News, che da anni continua a diffondere impunito falsità in rete. Che si tratti di pandemia, Unione Europea o quant’altro faccia gioco alla sua agenda.

L’articolo originale riportava una divergenza di opinioni sul tema Israele-Palestina tra papà Schelin e figlia, null’altro: da nessuna parte Melvin Schlein attaccava la figlia sostenendo che non capisse nulla.

Ma a DC News questo non importa: chi lo gestisce risulta residente a Las Palmas, e per “semplici” accuse di diffamazione nessuno lo aspetterà in aeroporto se mai tornasse in Italia.

Come raccontavamo nel 2022:

DC News è il sito di riferimento del canale Telegram Capra News, a sua volta collegato alla pagina Facebook Capra News. Il sito è registrato a nome di Francesco Camillo Soro. Prima della nascita di DC News i canali Facebook e Telegram diffondevano i link di Mag24.es e Mag24.cloud, anch’essi già in Black list da inizio pandemia, è possibile che siano tutti gestiti dallo stesso gruppo di persone con sede operativa alle Canarie, come tanti altri canali disinformativi che abbiamo avuto modo di conoscere negli ultimi dieci anni di lotta all’information disorder.

Sarebbe bello che Marvin ed Elly Schlein denunciassero il sito all’autorità garante, perlomeno per aggiungere quella alle altre denunce che contiamo abbiano preso negli anni. Arriverà il giorno che saranno così tante che anche l’autorità dovrà fare qualcosa di più concreto. Fino a quel momento, ogni volta che sentite che la fonte di una notizia è DC News, statene alla larga: con grandissima probabilità ricadrà nei casi di disinformazione o malinformazione, e qualsiasi sia la notizia potete cercarla raccontata da altre fonti.

Non crediamo di poter aggiungere altro.

