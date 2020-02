Perdonatemi ma a volte ho bisogno di trattare anche cose un filo più leggere, che passare il giorno a farsi il sangue cattivo per disinformazione politica e/o medica è sempre un filo stressante.

Mi avete segnalato un video pubblicato dalla testata Focus Junior sulla sua pagina Facebook, con questo testo:

“Una mamma è sempre una mamma”

Una volpe 🦊 allatta cuccioli di koala 🐨 che hanno perso la mamma durante gli incendi 🔥🔥🔥 in Australia 🇦🇺

Secondo il quotidiano online www.indiatimes.com il video è vecchio e non correlato agli incendi 🔥🔥🔥boschivi alberi 🌲 🌳 🌲🌳 🌲 in ​​Australia🇦🇺 . Gli incendi 🔥🔥 in ​​Australia 🇦🇺hanno ucciso oltre un miliardo di animali e colpito milioni di altri. Si è verificato dunque che molti animali mamma erano prive dei loro cuccioli e molti cuccioli erano senza mamma.Tuttavia, le autorità australiane hanno lasciato cadere cibo 🍽 dal cielo in modo che gli animali sopravvissuti agli incendi non morissero di fame 🍽 Ma è anche vero che le autorità non possono soddisfare le esigenze di tutti gli animali. Allora gli animali hanno dimostrato che la compassione non è solo una caratteristica solo umana. #australia #bushfire #fox #koala #koalas #motherhood #viralvideos #humanity #viralvideo #animalworld #news #bahrain #manama # gdnonline