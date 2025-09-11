Vorenixio e il badge di Facebook

Sapevamo già che Meta non è particolarmente interessato a tutelare la propria utenza dalle truffe, ma non ci eravamo ancora trovati davanti a un profilo certificato dalla spunta blu che in realtà è falso e si trova sulla piattaforma solo per raggirare gli utenti, come ad esempio quello di Giovanni Floris di cui vedete post sponsorizzato qui sopra. Nel post leggiamo:

Saviano — l’uomo che irrita metà del Paese. Ma proprio lui ha avuto il coraggio di sfidare Giorgia Meloni in diretta.

E a seguire una falsa grafica de La Repubblica, con Meloni e Saviano e la scritta:

È la fine della sua carriera?

Il profilo è stato aperto nel 2017, ha ben 379 follower e viene gestito da due profili, uno in Vietnam e uno in Italia.

Non sappiamo quando abbia ricevuto il badge di verifica, quello che è certo è che da inizio agosto 2025 pubblica un numero d’inserzioni impressionante, di cui una parte Meta rimuove in quanto non rispettano i loro standard, ma appunto solo una parte. Quello che vedete in apertura d’articolo resta lì, come restano attive altre pubblicate nell’ultimo mese.

Il gioco è sempre quello raccontato dal “marketing del complottismo“: sfruttare clickbait che fa leva sulla vostra indignazione, o, nel caso specifico nell’odio verso Saviano, per portarvi ad atterrare su piattaforme che simulano pagine di quotidiani noti.

Nel caso specifico cliccando sul link si arriva qui:

Il finto articolo de La Repubblica è infarcito di link che portano tutti alla stessa pagina, questa:

E i testimonial inconsapevoli di quest’ennesima truffa sono Giorgia Meloni e Flavio Briatore, soggetti che solitamente piacciono a chi detesta Saviano:

Non credo serva spiegare oltre: si tratta di una truffa, il profilo con badge verificato di Floris andrebbe chiuso e i bot di Meta dovrebbero rendersi conto fin da subito delle truffe finanziarie portate avanti da questi profili, specie visto che sono tutte fatte con lo stampino. Le riconosce mia figlia già dalla quinta elementare, vuoi che con tutti i soldi che fa Meta non abbiano un sistema addestrato per riconoscere questo modus operandi?

Insisto nel sostenere che Meta è complice di chi truffa, e che i vari Floris, Saviano, Meloni, Briatore e tutti gli altri coinvolti negli ultimi anni dovrebbero denunciare non solo gli anonimi gestori della pagina Giovanni Floris o anonimi amministratori di Vorenixio, ma Meta e i suoi admin, per complicità.

Non credo di poter aggiungere altro, se non un: occhio al portafoglio!

maicolengel at butac punto it

