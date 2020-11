VVVVV e i loghi satanisti

Da qualche tempo in rete alcuni dei soggetti italiani che usano tre stelline nel nome o che condividono le teorie di QAnon hanno cominciato a usare uno specifico simbolo per distinguersi dagli altri. Il simbolo è questo:

Alcuni lo leggono come una doppia V o una W, ma nella mente di chi l’ha scelto starebbe a indicare una frase in latino:

Vi veri vniversum vivus vici

Secondo Wiki – ma anche secondo altri testi – la frase, usata nel film V per Vendetta, ha una precisa fonte. In V per Vendetta si afferma che sia una frase usata dal Dr. John Faust e di conseguenza tanti pensano che venga da qualche racconto su Faust. La frase, oltretutto, per come è scritta nel film (e anche nel fumetto) e pronunciata è errata. In latino non esiste la parola veniversum, ma universum, solo che la U veniva rappresentata graficamente come una V, quindi un latino al massimo avrebbe scritto vniversvm.

La frase significa:

Con il potere della verità, io, vivendo, ho conquistato l’universo

Qui sopra è come la vedete nel film, che è l’unica fonte che i simpatici follower di VVVVV sembrano avere.

Ma V era altro!

Peccato che prima di tutto ignorino che si trattava in origine di un fumetto. Un fumetto di Alan Moore, per essere precisi:

Sull’immagine che hanno scelto di usare i divertenti sostenitori di tante tesi di complotto è chiaro che hanno davvero le idee poco chiare, come dimostra, tra le altre, questa conversazione sulla bacheca di uno di loro.

Un utente Facebook commenta il simbolo che uno di loro utilizza come immagine del profilo:

GL : Questo simbolo che hai …è un simbolo satanico e dei satanisti !

Il proprietario della bacheca chiama in suo aiuto altro utente Facebook con nome fasullo, uno che tira le fila del gruppo Telegram dedicato a questa gente.

Virate Albert i: GL sei un imbecille che parla a sproposito!!! Viene da un film e non può in alcun modo riguardare Satana a parte Per quegli idioti chr dicono le cose alla cazzo e fanno queste figure da puri ignoranti. V per Vendetta INFORMATI … PERCHÉ MENTIRE E PARLARE ALLA CAZZO COME FAI TU È DA SEGUACI DI SATANA

i: GL sei un imbecille che parla a sproposito!!! a parte Per quegli idioti chr dicono le cose alla cazzo e fanno queste figure da puri ignoranti. V per Vendetta INFORMATI … PERCHÉ MENTIRE E PARLARE ALLA CAZZO COME FAI TU È DA SEGUACI DI SATANA Sabrina De Angelis : GL prima di accusare, portare le prove grazie, e il perché

: GL Desislava Nikolova : GL la tua ignoranza è talmente ridicola che mi fai pena, povera creatura Ma visto che hai Internet e forse sai leggere e scrivere, prova ad usare almeno l’internet spazio per informarti su certi argomenti prima di SPARARE a vuoto, Ok???

Non vi riporto tutto perché davvero si rasenta il ridicolo. GL ha ragione, e ce l’ha comunque la si voglia vedere! Nel film (e nel fumetto) quella frase viene attribuita appunto al dottor Faust, il protagonista di un racconto popolare tedesco che ha dato origine a tante storie. Il dottor Faust, per chi non lo sapesse, fa un patto col diavolo.

Ma come dicevamo quell’attribuzione è errata, non si trova traccia della frase usata da Alan Moore nella storia di Faust. In compenso la si trova in un testo di inizio ‘900, “The Cry of the 4th Aethyr” di Aleister Crowley. Io mi rendo conto che i follower di VVVVV non siano interessati a studiare, ma Crowley è una:

…figura assai controversa, che si definiva “la Bestia 666“, è considerato il fondatore del moderno occultismo e fonte di ispirazione per il satanismo

Quindi sì, quelle V vengono da un motto inventato da un satanista. C’è poco da arrabbiarsi come fanno invece i nostri amici poco sopra. La cosa fa molto ridere perché questi soggetti sostengono che siano gli altri i satanisti che vogliono corrompere il mondo. E invece sono proprio loro a usare il motto inventato da un satanista che voleva fare affari col diavolo per avere la conoscenza universale.

Io mi raccomando sempre, non ritengo che questa gente sia da prendere sottogamba, chi li segue sono persone suggestionabili che purtroppo hanno bisogno di punti di riferimento. In gruppi come Q e VVVVV li hanno trovati. Sappiamo cosa possono fare le persone quando sono spaventate e manipolate. Sarebbe bello vedere qualcuno cominciare davvero ad attenzionare questi gruppi e identificare per nome e cognome i Virate Alberti del caso.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

