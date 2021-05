Affari Italiani, Garavelli, Crisanti e il vaccino

Ci ritroviamo citati su Affari Italiani, in un articolo dove si da la parola al dottor Garavelli. Riporto dall’articolo:

“Durante un’ondata epidemica non si deve vaccinare”. Ecco la frase che, pronunciata nel contesto di un’intervista rilasciata ad affaritaliani.it settimane fa, era costata al primario di Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, Pietro Luigi Garavelli, attacchi insistenti da parte di colleghi e di siti come Butac.

Mai ci permetteremmo di attaccare un medico, collaborando da anni con la stessa Federazione degli Ordini per contrastare le pseudoscienze. Ma credo che anche su questo nuovo articolo di Affari Italiani sia il caso fare un po’ di chiarezza, se non altro per ristabilire la giusta cronologia dei fatti e fare un po’ di corretta informazione. Intanto per chi se lo fosse perso qui il nostro articolo del 29 marzo.

L’articolo pubblicato da Affari Italiani è di lunedì 26 aprile. E titola:

Garavelli: “Nel picco epidemico non si vaccina. Ora lo dice anche Crisanti”

Nell’occhiello riporta:

“Contro di me una caccia alle streghe. Ma ora mi prendo la mia rivincita” replica il primario attaccato per le sue parole sui vaccini da colleghi e siti

Poco più in basso nell’intervista di Affari Italiani Garavelli riporta:

….ora mi prendo la mia rivincita, visto che Crisanti ha detto la stessa cosa”. …Andrea Crisanti in effetti ha lanciato un allarme qualche giorno fa affermando che “non si è mai fatta una vaccinazione di massa con uno stato di trasmissione di un virus così alto e ampio e questo può comportare dei rischi. O si vaccina tutti assieme il più velocemente possibile oppure bisogna abbattere la trasmissione, perché vaccinare lentamente con livelli di trasmissione elevata secondo me è un azzardo biologico.”

Tutto corretto, quella frase è realmente attribuita a Crisanti, ma risale al 15 gennaio 2021. Non a pochi giorni fa. Quindi è Garavelli, nel caso, ad aver liberamente citato Crisanti, non Crisanti ad aver detto le stesse cose di Garavelli dopo di lui…

Ma nell’intervista da cui è tratta la frase ripresa dal primario dell’Ospedale Maggiore di Novara il professor Crisanti non diceva affatto di non vaccinare, bensì di farlo velocemente, come in UK, per evitare la possibile insorgenza di mutazioni. Crisanti spiegava che andavano seguite le regole con cui i vaccini erano stati sperimentati, ed era critico verso le possibilità di fare una dose di uno e una dell’altro. Ma non si è mai detto contrario alla vaccinazione.

Tutte cose che Affari Italiani e il dottor Garavelli continuano a non spiegare in quest’articolo di “rivalsa”.

Io come ben sapete non sono un medico, quando possibile e necessario mi appoggio all’aiuto sempre preciso del nostro dottor PA (Pietro Arina), stavolta non ho ritenuto necessario farlo, le informazioni erano decisamente chiare e semplici.

Sarebbe stato bello se AI avesse linkato l’articolo apparso su BUTAC dove avremmo “attaccato il dottor Garavelli”, sarebbe stato bello perché così avrebbero dato la possibilità ai lettori di giudicare il nostro attacco. Chissà se ci linkeranno ora…

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

