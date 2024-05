Gli allarmismi di Barbara O’Neil

Ci avete segnalato una serie di immagini che riportano i consigli di tale dottoressa Barbara O’Neil sulle “sei cose che dovremmo rimuovere immediatamente dalla nostra vita”…

Le immagini coi consigli sono queste, e fin da subito noterete anche voi una cosa:

Le slide sono sei, ma i suggerimenti di “cose da rimuovere” sono solo tre:

Le altre due slide mostrano invece prodotti suggeriti. Ma aspettate, manca la slide più importante, questa:

Sì, perché chi ha realizzato la gallery è appunto il profilo TikTok Italian Pure Shilajit che non sta facendo altro che spingere la gente a seguire questi consigli, tra i quali comprare il suo prodotto.

Ma partiamo dall’inizio.

Barbara O’Neil si presenta come una “esperta di salute naturale”, ma una ricerca approfondita su di lei rivela che non ha qualifiche riconosciute nel campo medico o nutrizionale. Spesso promuove teorie pseudoscientifiche e consigli non supportati da evidenze. Come riportato su Wikipedia:

E veniamo al fulcro della gallery, il prodotto che viene pubblicizzato – insieme a due prodotti che possiamo definire fitoterapici, come i funghi e il cardo mariano, senza che vi siano grandi studi sulle loro presunte proprietà curative – nell’ultima immagine. Siamo di fronte all’ennesimo integratore alimentare, prodotto partendo da quest’elemento chiamato shilajit, d’uso comune nella medicina tradizionale indiana. Si tratta di un composto minerale che varia in base alla zona in cui è stato estratto. Ma, come spiegato su Science Direct:

Even-though, there is a long history of use of shilajit in traditional Indian materia medica, shilajit unfortunately lacks scientific evaluation and systematic documentation. In vivo antioxidant activity of shilajit has been studied at an irrelevant dose and without using a positive control. The immuno-modulatory activity does not stand the test of critical assessment and currently may be considered as unproven.

Based on the earlier studies, the bioactivity of shilajit lacks substantial evidence. Nevertheless, further studies are imperative to overcome the lacuna in establishing the antioxidant property of shilajit and more specific assays are needed to vouch shilajit as an immuno-modulator which may be of use to establish its rasayana potential.