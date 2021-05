Attenzione phishing – ING Direct

Nelle scorse settimane più volte ci sono stati segnalati SMS da ING Direct con link strani, link che purtroppo ogni volta che ho tentato di verificare erano già stati disabilitati.

Molti di quelli che mi hanno segnalato la cosa (tra i quali è incluso mio padre) mi hanno scritto dicendomi che non avevano un conto da ING Direct, quindi hanno subito compreso che c’era qualcosa che non andava.

A oggi nessuno con conto ING Direct mi ha scritto per denunciare la vicenda, ma da quello che ho capito il link, una volta seguito, portava a pagine nate apposta per carpire dati dal vostro smartphone, senza che voi ve ne rendiate conto. Non è importante se avete il conto da ING Direct o da altre parti, l’importante è che clicchiate su quel link da cellulare – ed è questo il motivo per cui questi link arrivano via sms. WhatsApp e Telegram riconoscono alcuni di questi link come dannosi (e comunque non è certo che tutti li abbiano installati nel proprio dispositivo), da PC il trucchetto non funziona. Solo da SMS va, ma se per caso cliccate il rischio che vi vengano rubati dati dal cellulare è alto.

Messaggi come questo:

Gentile cliente, non hai ancora eseguito l’allineamento alla normativa UE PSD2 http:// cutt. ly / 0bV9GDcGDc Distinti saluti ING Direct

Dati che possono servire ad esempio a prendere il controllo del vostro account Facebook e postare contenuti come quello di qui parlavamo pochi giorni fa (una pubblicità truffa per uno dei mille sistemi di trading online).

State tranquilli, se la vostra banca ha davvero bisogno di voi non vi manderà un link via SMS, al massimo un codice da inserire, e quasi sempre una precisa scadenza temporale entro cui va usato.

Il phishing è una pratica che fa sempre più vittime, anche a causa del fatto che sempre più persone, soprattutto grazie alla pandemia, si sono avvicinate al web banking senza avere pratica di sistemi digitali. Stateci attenti tutti, e nel caso aiutate i vostri amici/parenti meno pratici a imparare come difendersi.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

