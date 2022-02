Gli attori che simulano la guerra

Ci sono profili social che diffondono bufale a più non posso, alcuni sembra che lo facciano per vedere l’effetto che fa e potremmo classificarli come troll non degni d’attenzione, altri invece sembra che vogliano solo contribuire al caos nelle teste di chi li segue. Qualcuno magari ci crede pure in quello che diffonde, altri sono profili bot creati appositamente per diffondere disinformazione.

Oggi parliamo di un video diffuso da uno di questi profili, in questo caso su Twitter, e ricondiviso e visualizzato da migliaia di persone. Il video è questo:

Questo è uno di quei casi in cui solo usando lo spirito critico è possibile evitare la disinformazione. Purtroppo anche usando strumenti di ricerca a ritroso non siamo riusciti a trovare la fonte originale da cui il video è tratto, ma poco conta perché siamo in uno di quei casi in cui dovrebbe bastare lo spirito critico per analizzare i fatti. Chi condivide il video, e sono tanti, sostiene che è la prova che quanto leggiamo sui giornali è falso. Questo vorrebbe intendere che non è vero che la Russia stia combattendo sul territorio dell’Ucraina, e che ci sia un complotto mondiale che diffonde solo immagini false su quanto sta avvenendo in quei territori.

La domanda che dovremmo farci è:

avete visto video o foto con i volti di questi due attori truccati da feriti girare in rete spacciate come immagini che arrivano dai territori in guerra in questi giorni?

Senza testate e siti che abbiano sfruttato immagini con questi due attori come prova della guerra, crolla tutto il castello di menzogne diffuso insieme al video. Altrimenti anche le immagini dai set di un film ad esempio di James Bond possono servire a sostenere che non ci sia mai stata la guerra fredda: eh mica era vero, si trattava dei backstage di un film d’azione…

Non è la prima volta che vediamo storie fatte in maniera simile anche da altre zone in conflitto e pure durante la pandemia. Negli anni si sono sfruttate queste narrazioni, sempre senza uno straccio di prova.

Io capisco che sia molto più rassicurante credere che quanto sentiamo ai TG e quanto vediamo sui social siano tutte bugie, ma ci sono dichiarazioni dei principali protagonisti dei fatti che dimostrano come questa guerra non sia una montatura. Inoltre sullo sfondo del video si vedono alberi verdi, pieni di foglie, in Ucraina è inverno, è un freddo cane (si arriva a Kyiv anche ai meno quattro gradi), e gli alberi sono spogli o con la neve.

Non facciamoci fregare da chi vuole che crediamo diversamente.

Come @GianLuca826, che condivide il filmato con queste parole:

ATTENZIONE Sono tutti fake, tutte le immagini che vedete dei civili ucraini sono set con attori. Ecco come preparano set e attori #UcraniaRussia

O @backtolife_2022 che condivide il filmato ai suoi oltre 76mila follower senza commentarlo. Per fortuna che qualcuno nei commenti gli fa presente che:

Dude, you have almost 76k followers, be responsible. If we want to be free, we must not be fooled! Don’t you think this video needs something better than “🤔” as a description? Where is the contextualization? Where did this take place? Is this video from the last few days or… — Stoiconomist (@stoiconomist) February 26, 2022

L’unica cosa che può salvarvi dalla disinformazione è lo spirito critico, ma occorre che la scuola si faccia tramite di corsi per allenarlo, di modi per migliorarlo. Purtroppo per le generazioni più anziane non si può fare molto (specie visto lo stato dell’informazione nel nostro paese) ma per le più giovani sarebbe importante non smettere di educare.

Non posso aggiungere altro.

