La versione di Bella ciao della cantante ucraina…

In tanti dal 6 marzo state ricondividendo il video di Khrystyna Soloviy con la sua versione di bella Ciao in Ucraino, dal suo profilo Facebook il video è stato condiviso oltre 110mila volte, con quasi 120mila reaction.

Non ve lo sto a ricondividere qui, credo possano bastare uno screenshot e un link:

Tutto molto bello ed è difficile non sentirsi vicini a lei e alla popolazione ucraina. Poi però un secondo contenuto dalla bacheca di Khrystyna comincia a circolare, un contenuto che viene così condiviso da chi l’ha trovato:

In queste ore sta creando molta curiosità l’adattamento di Bella Ciao in ucraino da parte della cantante folk Khrystyna Soloviy. Da più parti si è parlato addirittura di “nuovo inno della resistenza ucraina” e questa cosa ha mandato in sollucchero quella sinistra interventista che non ha perso tempo per usare la notizia come una clava contro i cosiddetti “pacifisti inermi”.

Del resto sono giorni che ci si spertica in improbabili e ignobili parallelismi con la lotta partigiana per giustificare l’invio di armi nel teatro di guerra, alimentando polemiche che hanno coinvolto persino l’Anpi.

Solo che a volte, prima di eleggere qualcuna a nuova Giovanna D’Arco, forse sarebbe il caso di fare almeno qualche ricerca. In questi tempi di edonismo e sovraesposizione social non è nemmeno un’impresa così ardua. Ci si sarebbe così accorti, come dimostra la foto che abbiamo ripreso dalla sua pagina Fb, che questa nuova icona della sinistra indossa e posta slogan che chiaramente inneggiano a Stepan Bandera. Per chi non lo conoscesse, un fascista che durante la seconda guerra mondiale collaborò attivamente con i nazisti in chiave antisovietica e nella persecuzione degli ebrei. Una lugubre figura che da dopo il colpo di stato del 2014 ha conosciuto un vero e proprio revival nell’Ucraina nazionalista. Questo giusto per non dimenticare mai che i partigiani, quelli veri, coi nazisti e i fascisti non solo non ci si alleavano, ma gli sparavano.