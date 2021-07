Ben Edwards, Veritas Wellness e i vaccini contro COVID

Ci avete segnalato l’ennesimo video che arriva dagli Stati Uniti, e che ci dite stia circolando molto. Il video risale a maggio e mostra il medico di famiglia Ben Edwards rilasciare dichiarazioni di fronte al Senato del Texas. Si tratta di una delle svariate udienze richieste dal senatore Bob Hall, sostenitore di cure alternative, antivaccinista convinto, propalatore di svariate teorie cospirazioniste, incluse quelle che riguardano le frodi sulle elezioni americane da trumpiano irriducibile.

La prima cosa che noto è che il dottor Ben Edwards è fondatore e voce principale di un’associazione/azienda – non so come definirla – che si chiama Veritas Medical, associazione che in home page riporta una citazione di Thomas Edison:

“The doctor of the future will give no medicine, but will interest his patients in the care of the human frame, in a proper diet, and in the cause and prevention of disease.”

Edison non era un medico, e la citazione mi accende svariati segnali d’allarme. Subito dopo sul sito di Veritas Medical ci spiegano che ci sono quattro pilastri della salute: la nutrizione, l’idratazione, il movimento e la pace. E niente, io vorrei già chiudere tutto e concludere l’articolo. Non siamo di fronte a un medico interessato a parlare di medicina, ma a un soggetto più vicino a guru in stile Jospeh Mercola che altro. Da Veritas Medical arrivo su un altro sito, Veritas Wellness, che si presenta con una lunga intro di cui vi riporto solo l’inizio:

Veritas Wellness è stata fondata per aiutare a educare e supportare le persone nella loro ricerca di salute e benessere. Il programma ti sarà di beneficio sia che tu sia malato e cerchi di guarire o che stia bene e desideri non ammalarti. Il programma Veritas Wellness ti insegnerà perché l’America è caduta dal primo all’ultimo posto in termini di salute e come evitare di essere una statistica sanitaria americana. I partecipanti saranno guidati attraverso i 4 pilastri Veritas di nutrizione, idratazione, movimento e pace attraverso una serie di video didattici in 6 parti, accesso a un forum online privato, materiali di supporto e opportunità per visite individuali con Veritas Wellness Navigators per aiutare a personalizzare il tuo viaggio attraverso i cambiamenti della dieta e dello stile di vita.

In home page, ancor prima della presentazione, ci chiedono 99 dollari, che servono a pagare una visita individuale (e virtuale) che include anche una lezione online con una delle tre “navigator” di Veritas Wellness. Da nessuna parte sui due siti trovo ricerche scientifiche e link a pubblicazioni serie. Ci sono i classici video testimonianza di gente che ci dice come si è trovata bene col dottor Edwards, ma nulla che sia realmente scientifico. Su un sito che si dovrebbe occupare di medicina tutto questo mi causa disagio.

L’audizione al senato del Texas, cosa dice di così importante il dottor Edwards?

Su otto minuti, nei primi due non dice assolutamente nulla, perde un intero minuto a presentare un curriculum non particolarmente interessante. E un altro a citare la dichiarazione sui diritti umani e una definizione di cosa sia la medicina basata sulle evidenze. Poi comincia la sua esposizione, partendo dalla sua preoccupazione per gli eventi avversi segnalati al CDC a seguito delle vaccinazioni da Covid. Sta seguendo per filo e per segno il manuale del perfetto antivaccinista. Manca che citi Norimberga e siamo a cavallo…

Subito dopo inizia con citare numeri, numeri di cui qui su BUTAC abbiamo già parlato, non ha senso ripetersi. Vi abbiamo spiegato come funzionano le segnalazioni di reazioni avverse, e vi abbiamo spiegato che è normale che quando un farmaco viene usato su scala mondiale e assunto prima di tutti da soggetti anziani, o comunque con patologie a rischio, è facile che vi siano tante segnalazioni di decessi, che però ci sarebbero state anche senza farmaco o vaccino. La gente muore normalmente ogni giorno, lo so io e lo sa il dottor Edwards, che guarda caso evita di far vedere quante persone muoiono ogni giorno negli Stati Uniti: non gli conviene. Ad aprile 2021 comunque ci aveva pensato Reuters a fare un debunk di quei numeri che Edwards cita a maggio senza colpo ferire.

Poi cita due studi (uno del 2010 e uno del 2015) che dovrebbero servire alla sua narrazione, dando a intendere che in realtà le reazioni avverse siano molte di più dei numeri che ha appena citato. Ma i due studi che cita non dicono affatto questo, anzi il secondo, quello a firma Tom T. Shimabukuro, spiega chiaramente che il VAERS essendo un sistema di rilevamento passivo vada preso con le pinze. Ma Edwards non ha nessuna intenzione di spiegare queste cose, ha una sua narrazione in testa, quella secondo cui ci curiamo variando la dieta e le nostre abitudini di vita (e pagando alla sua azienda almeno 99 dollari).

Edwards ci racconta di tanti suoi pazienti che a poche ore dal vaccino avrebbero avuto infarti di vario genere. Ma i vaccini usati negli States sono gli stessi che usiamo anche qui, e a oggi (28 luglio 2021), pur avendo somministrato milioni di dosi di vaccino, in oltre sette mesi non abbiamo visti picchi nel numero degli infartuati. Dovremmo credere a un’immane complotto senza prove di cui fanno parte tutti o quasi i medici, la stragrande maggioranza degli operatori del settore, e i familiari di tutte le possibili vittime tenute nascoste… Vi pare plausibile?

No ragazzi, Edwards, come altri medici che hanno ambulatori privati, sta portando acqua al suo mulino. Con la pandemia ha avuto probabilmente un calo di fatturato e per tornare a incassare come prima ha bisogno di una narrazione che vuole il vaccino pericoloso, e la variazione della dieta invece come ottimo sistema di contrasto all’infezione.

Non credo di dover aggiungere altro.

