La disinformazione seriale sui vaccini

Stavolta lo prometto, ci mettiamo pochissimo per davvero. Ci avete segnalato un articolo (la traduzione di un articolo, sarebbe più corretto specificare) apparso su un sito che abbiamo già inserito in black list qualche mese fa.

MODERNA UFFICIALIZZA CHE TUTTI I VACCINI FANNO PARTE DI UN ESPERIMENTO GLOBALE

Il sito dove appare l’articolo con questo titolo premette, fin dall’inizio:

Tutte le notizie che vengono poste all’attenzione del pubblico provengono da fonti ufficiali, nulla viene pubblicato senza che vi sia un riscontro oggettivo sui suoi contenuti, é nostra cura mettere sempre dei riferimenti di modo che tutti possano verificare personalmente le cose.

Tutto l’articolo che segue questa frase riporta sempre e solo due fonti: Joseph Mercola e i video di Stew Peters. Entrambi i soggetti sono già passati altre volte su BUTAC. Non sono una “fonte ufficiale”, bensì due disinformatori seriali. Definirli “fonte ufficiale” è ridicolo. Uno è un noto venditore di olio di serpente, che da anni imperversa con rimedi inutili per malattie inventate o rimedi pericolosi per malattie reali.

So già che i puristi del fact-checking diranno che sto denigrando gli autori senza affrontare quanto riportano. Ma, lo ammetto, ne ho piene le scatole di questi articoletti senza prove di alcun tipo, articoletti che vengono diffusi da antivaccinisti e negazionisti vari. Articoli che nemmeno chi li ha tradotti li ha veramente letti, altrimenti si sarebbe reso conto che la frasetta iniziale non ha alcun senso visto che da nessuna parte in tutto l’articolo vi è un link a Moderna a supporto del titolo. Ah, dimenticavo, per verificare gli articoli sul sito di Mercola occorre prima essersi registrati: non fatelo, la vostra casella di posta verrà invasa dallo spam. Se proprio siete spiriti a cui piace l’avventura suggerisco la registrazione, come facciamo sempre noi, quando è possibile, con uno dei tanti servizi di casella di posta temporanea.

Ma giusto per farvi capire il livello degli articoli che Mercola che usa come fonti nel suo lungo pezzo, alcuni titolano:

Why Are Moderna Executives Dumping Their Stock?

How COVID-19 Vaccine Trials Are Rigged

Spike Protein Damages Vascular Cells

Il terzo l’abbiamo trattato qui e qui e questa mattina anche Dottore, ma è vero che…? ha fatto uscire un approfondimento sul tema, a firma di Roberta Villa, che spiega come non ci sia pericolo di danni ai vasi sanguigni provocati dai vaccini.

Non ho alcuna intenzione di aggiungere alcunché, come promesso stavolta siamo stati velocissimi.

