BUTAC a Lucca Comics 2023

Tra le tante cose che stiamo portando avanti quest’anno, ce ne è una che ci fa un grandissimo piacere presentarvi: una collaborazione con Comics & Science. Ci uniremo a loro nel ricco programma del Comics&Science Palace, diventando parte di un dialogo (fervido, ci auguriamo) che intreccia il mondo dei fumetti con quello della scienza e della divulgazione. La nostra missione, come sempre, è quella di combattere l’information disorder e fornire strumenti per navigare in questo mondo sovraccarico di informazioni, spesso fuorvianti.

Ed è proprio qui che il nostro cammino si incrocia con quello di Comics&Science, progetto che già si era occupato di debunking e disinformazione col volume “Materia Oscura” di Francesco Artibani e Silver, con la collaborazione di Claudia Flandoli.

Il nostro primo appuntamento è fissato per giovedì 2 novembre alle ore 16 al Comics&Science Palace di Via della Zecca 41, a Lucca. In questo incontro, dal titolo “Fake News. Cosa sono e come imparare a riconoscere le notizie false”, presenteremo il libro scritto per Franco Cesati Editore. Sul palco insieme a me ci sarà Noemi, e saremo pronti a ancora una volta a guidarvi attraverso il labirinto delle dell’information disorder, smascherando notizie false, luoghi comuni infondati, bias e leggende metropolitane.

Il secondo momento di condivisione è in programma per sabato 4 novembre, sempre alle ore 16. Questo incontro, intitolato “Dieci anni di divulgazione e corretta informazione”, servirà a presentare l’evento DIS-ORDER che si terrà a Bologna tra il 10 e l’11 novembre 2023, evento realizzato insieme agli amici di Minerva. A proposito, se ancora non l’avete fatto vi suggeriamo di prenotare il vostro posto per i panel a cui siete interessati, ché più ci avviciniamo alle date meno posti ci sono. BUTAC si trova a suo agio tra i fumetti, sia perché tra noi che collaboriamo siamo tutti avidi lettori, sia perché in passato abbiamo già intrapreso collaborazioni nel mondo delle nuvole parlanti, come quella con Pierz e Duckbill, con i quali abbiamo realizzato il progetto Bufale Un Tanto al Comics.

L’area del Comics&Science Palace, accessibile liberamente dal 1 al 5 Novembre, sarà un crogiolo di incontri, show, laboratori e Meet&Greet con autori di vario genere. Vi invitiamo a scoprire il programma completo, in costante aggiornamento, e a unirvi a noi in questa avventura di scoperta e divulgazione, nell’incantevole cornice del festival Lucca Comics&Games.

BUTAC vi aspetta a Lucca, pronti ad aprire una finestra sul mondo del debunking, un passo alla volta verso un’informazione più consapevole e responsabile.

maicolengel at butac punto it

