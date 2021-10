La cattedrale di Chartres e la risonanza di Schumann

In questi giorni, in tanti ci avete segnalato come virale la seguente immagine:

Immagine che viene condivisa sui social network con post diversi, che riportano tutti comunque una base comune:

UNA STORIA FATTA DI INGANNI

Nella prima foto, un moderno circuito stampato per desktop, il risonatore Schumann.

Nella seconda foto il pavimento della Cattedrale di Chartres in Francia.

Se hai sempre pensato che quelle cose nelle chiese fossero solo per decorazione, forse è giunto il momento di rivedere la tua posizione, anche alla luce degli strani avvenimenti di questi ultimi 18 mesi.

L’elettricità non è una cosa moderna come ci hanno insegnato a scuola.

La nostra storia ed il nostro potenziale sono stati sempre nascosti.

Mel Hostalrich

La firma del post non è importante, anche se il soggetto è l’ennesimo “detentore delle verità nascoste” con un canale YouTube stracolmo di teorie complottare e sciocchezze New Age, un podcast giunto ad oltre 700 puntate e svariati profili social di scarso interesse.

Quello che mi interessa è prima di tutto dirvi che siete di fronte a un mezzo falso, nel senso che quella nella foto non è la cattedrale di Chartres in Francia bensì la cattedrale di Grace a San Francisco. Ma questa è cosa di poco conto visto che il labirinto di Grace è identico a quello di Chartres.

Se però guardate con attenzione quel circuito stampato, noterete che sullo stesso è riportata questa scritta:

SR Grts Mk2 – Chartres on 2 Layers

Quindi chi l’ha fatto stava intenzionalmente copiando il labirinto di Chartres, senza alcuno specifico motivo se non la fuffa mistica di certe correnti poi evolute nella New Age. Sì perché vedete, quel circuito stampato serve per emettere la risonanza di Schumann, ma esiste anche in altre versioni senza la stampa del labirinto di Chartres:

Venduto nelle stesse pagine in cui troviamo la shungite per proteggerci dalle radiazioni del cellulare, e le lampade coi cristalli di sale dell’Himalaya. Sia chiaro, la risonanza di Schumann non è di per sé fuffa, come spiega Wikipedia:

La risonanza Schumann è un gruppo di picchi nella porzione di spettro delle frequenze estremamente basse (ELF) del campo elettromagnetico terrestre. Si tratta di risonanze elettromagnetiche globali, eccitate dalle scariche elettriche dei fulmini nella cavità formata dalla superficie terrestre e dalla ionosfera. Sono così dette dal fisico Winfried Otto Schumann, che le calcolò matematicamente nel 1952.

Quello che è fuffa è la teoria che questa risonanza abbia qualche influenza su di noi al punto da dover acquistare gli aggeggi che vedete qui sopra per generarsela autonomamente in casa. Li ho visti veduti sia come strumenti “per ascoltare meglio la musica” sia come sistemi per “risintonizzare il cervello”. Ma l’unica cosa che questi circuiti stampati fanno sicuramente è contribuire a risintonizzare i portafogli di chi li vende.

Esiste un lungo articolo su Skeptoid che spiega in maniera molto approfondita tutta la fuffa dietro la risonanza di Schumann, e tutte le varie teorie New Age che la sfruttano. Ve ne suggerisco la lettura, ma tanto se siete quelli che usano la frase “male non fanno” per giustificare tutta una serie di pseudofuffa che vediamo vendere un po’ ovunque, on e offline, non cambierete certo idea.

Non credo di poter aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.