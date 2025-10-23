Cuccioli, beneficenza e dropshipping

Questa del dropshipping è una pratica che purtroppo sta diventando sempre più una piaga. Piaga in quanto là fuori è pieno di astuti truffatori che cercano in ogni modo di raggirarvi per venire in possesso dei vostri averi.

Qui su BUTAC negli anni ci siamo occupati di braccialetti per tracciare tartarughe, delfini, squali e chi più ne ha più ne metta, di finti ciondoli artigianali prodotti in realtà in maniera industriale e venduti a cento volte il loro reale costo, pantofole gattose cucite a mano sulle montagne e chi più ne ha più ne metta. Ma chi mira ai vostri denari non si stancherà mai, visto anche il grande successo di quelli che sono venuti prima di lui.

Ed ecco che su Instagram ci segnalate questo post:

So bene che chi legge BUTAC sa già cosa sto per spiegarvi, ovvero che il sito che vende questi braccialetti non dà alcun reale riferimento per la beneficenza che sostiene di fare nei confronti dei cuccioli di cane (o di gatto, o di qualsivoglia altro animale). Comprano dal grossista braccialetti che a loro costano meno di 2 euro e li rivendono a cinque volte il loro reale valore, dandovi a intendere di fare del bene. Voi siete felici di aiutare i pucciosetti e spendete più volentieri, specie visto che parliamo di cifre comunque basse.

Lo dico da commerciante: non c’è nulla di male nell pratica del dropshipping di per sé, quello che è sbagliato è il sistema con cui ci convincono della bontà dell’acquisto.

La truffa sta tutta in questo minuscolo dettaglio: non c’è nessun rifugio da sostenere, nessun cane che riceverà cure grazie a voi. Solo un magazzino da svuotare e un algoritmo che conosce bene la vostra voglia di sentirvi utili.

Chi sfrutta i vostri buoni sentimenti per spingervi a mettere mano al portafoglio e acquistare un prodotto scadente con la scusa che almeno avete fatto del bene è un soggetto senza scrupoli che venderebbe pure la mamma e la sorella per raggranellare due soldi.

La prossima volta che vi capita un annuncio simile, respirate, chiudete la pagina e donate direttamente a un canile vero: di quelli che non devono inventarsi favole per tirare avanti.

La solidarietà, quella vera, non ha bisogno di un codice sconto.

