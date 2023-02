DIS-ORDER, il decennale di BUTAC e Minerva

Eh sì, sono già dieci anni, fantastico come corra il tempo quando ci si diverte. Dieci anni durante i quali sono successe tante cose che mai mi sarei aspettato quando ho fatto quel primissimo post in qualità di gioielliere, post in cui cercavo di spiegare – più ai miei clienti che a un generico pubblico – che la collanina d’ambra per la dentizione dei bambini non serviva a nulla. In realtà da quel primissimo post sono passati undici anni, dieci sono quelli passati dalla prima apparizione del blog su web, e più precisamente su Blogspot, allo scomodissimo indirizzo bufaleuntantoalchilo.blogspot.it, e nove anni da quando abbiamo acquistato il dominio butac.it.

Ma siccome abbiamo scelto di festeggiare il sito e tutti i traguardi raggiunti nel corso del tempo, calcoliamo che BUTAC quest’anno compie dieci anni, e insieme a noi lo fa anche Minerva, l’associazione di divulgazione scientifica nata a Bologna dieci anni fa grazie alla passione di alcuni studenti dell’Alma Mater.

HELP!

Oggi però non vogliamo parlare dei dieci anni trascorsi, no, questo avremo tempo di farlo nei mesi che ci separano dai festeggiamenti veri e propri. Oggi siamo qui per invitarvi ad aiutarci nel progetto che stiamo portando avanti proprio per celebrare i nostri dieci anni da blogger. Raramente abbiamo chiesto donazioni a voi che ci leggete, sì certo, a fine articolo vi invitiamo sempre a donare qualcosa se vi va, ma abbiamo sempre cercato di farvi capire che non siamo qui per quello. BUTAC non è nato con l’intento di fare soldi, ma per passione, e va avanti anche senza alcuna donazione. La passione però non basta quando si mette in cantiere un progetto come quello che abbiamo in mente.

Insieme a Minerva stiamo infatti progettando un evento di due giorni di divulgazione legata ai temi che ci sono cari: scienza e corretta informazione. L’evento si svolgerà in autunno qui a Bologna, ma l’intenzione è di trasmetterlo in streaming, quindi sarà possibile seguirlo ovunque.

Ci servono fondi per poter portare avanti tutto questo nella maniera migliore, e per questo abbiamo aperto un crowdfunding su Produzioni dal Basso. Pensiamo che sarebbe bello trasformare questo decennale in qualcosa da ripetere con cadenza annuale, ma tutto dipende da come andrà questa nostra prima volta.

Avete voglia di aiutarci?

Cosa vogliamo fare:

L’obiettivo di questa raccolta fondi è supportare l’organizzazione di un festival dedicato alla corretta divulgazione da svolgersi a Bologna in occasione del decennale dalla fondazione di BUTAC e Minerva.

Non vogliamo limitarci solo a eventi frontali ma vogliamo coinvolgere in prima persona la cittadinanza con una serie di laboratori didattici e postazioni divulgative in cui grandi e piccini potranno interagire con i nostri divulgatori per scoprire, imparare e divertirsi.

Le donazioni serviranno per sostenere le spese di organizzazione del decennale, ospitare i divulgatori che parteciperanno agli eventi (e rimanete aggiornati per i nomi che tireremo fuori perché c’è qualcosa di grosso in ballo!), organizzare entusiasmanti laboratori, nonché per stampare magliette, shopper e spillette che celebrano l’evento, e che abbiamo realizzato con il progetto grafico dell’ottimo Andy Ramponi.

Per spingere la campagna di crowdfunding abbiamo in calendario un Butac-Minerva-thon, ovvero una diretta live della durata di 24 ore, tra sabato 4 marzo e domenica 5, dalle ore 12 del sabato alle ore 12 della domenica. La regia web sarà di Giovanni Vitale – che a suo tempo curò la regia di tantissimi nostri video – e la partecipazione di moltissimi amici che condividiamo con Minerva e che ci hanno aiutato e supportato nel corso del tempo, dai nostri fumettisti di redazione Pierz e Duckbill, autori presenti e passati, divulgatori, collaboratori. Segnatevelo in agenda, manca poco più di una settimana!

Grazie, da parte nostra e da parte dei ragazzi di Minerva!