Il dottor Bhakdi e le affermazioni senza prove

Ci avete girato l’ennesimo breve video che dovrebbe dimostrare cose sulla pandemia, anzi, stavolta sul vaccino contro COVID. Un video di cinque minuti, girato da un profilo collegato a Morris San, quello del sito Numero6: My Little Crocodile.

Il video titola:

“La loro mente non sarà più la stessa” Il Dott.Bhakdi spiega gli effetti devastanti che si osservano

Se volete potete vederlo su YouTube cercando quel titolo, ma non ho voglia di dare ulteriore visibilità a cose che non cosano. Anche perché dura cinque minuti, dove non viene detto nulla di nulla. Sucharit Bhakdi ripete le stesse cose da tempo, ed è già stato smentito più e più volte.

La prima cosa che vorrei segnalare è che viene presentato come “Dottor Bhakdi” giocando sul fatto che ogni laureato è un dottore, ma Bhakdi non è un dottore in medicina, bensì un microbiologo in pensione. Ha lavorato per un’università tedesca che già nel 2021 ha preso le distanze dal soggetto, spiegando che sono anni (per la precisione dal 2012) che è in pensione come professore, e che non supportano nulla di quanto dice. Bhakdi era anche sotto contratto dal 2016 per alcuni progetti di ricerca, ma la collaborazione è stata interrotta il 31 dicembre 2020 a causa delle sue dichiarazioni basate su nessuna evidenza in merito alla pandemia.

Bhakdi dal 2020 diffonde disinformazione varia su pandemia e vaccini, ma pur essendo uno scienziato non ha svolto alcuno studio o ricerca sul coronavirus e sui relativi problemi epidemiologici. Eppure, pur senza alcuna preparazione specifica sul coronavirus e sull’evento pandemico, già il 18 marzo 2020 era impegnato a diffondere le sue personali opinioni sulla pandemia, criticando le misure prese dalla Germania.

Dal 2020 ad oggi ha sostenuto le tesi più disparate, venendo di volta in volta smentito da scienziati e fact-checker, fino a venire allontanato dai progetti di ricerca a cui stava lavorando nella sua università. Lo capite che credere a Bhakdi significa credere che esista un complotto mondiale di cui sono a conoscenza decine di migliaia di persone ma di cui non esiste alcuna prova? Un complotto mondiale noto a tantissimi, e che dovrebbe servire a ridurre la popolazione mondiale, nonostante la popolazione mondiale stia evidentemente aumentando e abbia raggiunto gli 8 miliardi mentre la pandemia era ancora in corso. Non vi rendete conto che c’è qualcosa che non va?

Bhakdi è solo uno della lunga serie di soggetti che hanno trovato più remunerativo diffondere disinformazione che stare dalla parte dei fatti, e difatti nel video riporta solo congetture, sempre senza prove o fonti: fa leva su paura ed emozioni, come abbiamo visto fare a tanti altri come lui. Purtroppo chi casca in questo genere di disinformazione ha forti bias o mancanza di strumenti che gli permettano di rendersi conto che sta ascoltando aria fritta condita da gibberish scientifico.

Chi si presta a tradurre e condividere le parole di un disinformatore di questa portata è a sua volta disinformatore, probabilmente con altri interessi economici in gioco.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.