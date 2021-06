Flexumgel e le articolazioni

Quando su BUTAC sbufaliamo uno di questi prodotti fuffa passa pochissimo tempo prima che lo stesso venga rimarcato e venduto con gli stessi identici claim pubblicitari, ma con marchio e confezione lievemente diversa.

Stavolta una lettrice ci ha segnalato questo prodotto che si chiama Flexumgel e che viene venduto come rimedio per il dolore alle articolazioni. Il sito che lo pubblicizza si presenta così:

Un’intervista a una dottoressa che conosciamo già. Ma aspettate, prima voglio riportare la presentazione che le viene fatta:

Giordana Bevilacqua La dottoressa italiana, cardiologo, terapeuta e prof.ssa nelle scienze mediche. La rettrice dell’Università di Medicina Nazionale. La redattrice delle riviste “Cuore e vasi sanguigni”, “Dolore alle articolazioni” e “Therapia “. Membro corrispondente del consiglio italiano dei medici. Figlia del noto medico Rodolfo Bevilacqua. Esperienza medica:oltre 30 anni.

Peccato che non esista nessuna Giordana Bevilacqua, e che quella in foto sia sempre la stessa persona che già in precedenza avevamo trovato collegata a queste pubblicità fuffa. Quella in foto è una dottoressa ucraina, Kateryna Amosova, che non ha mai trattato né questa crema miracolosa né il prodotto precedente. Il suo volto viene usato da abili truffatori che ne scovano foto sempre diverse e le usano nei loro siti fuffa, come ad esempio questa pagina FB:

Dove viene spacciata per la dottoressa Ursula Sauerbruch. Purtroppo la rete è piena di truffatori che cercano solo nuovi sistemi per spacciarvi sempre lo stesso olio di serpente. Occorre starci attentissimi, specie quando si ricade nella fascia di pubblico a cui queste pubblicità sono indirizzate.

Oltretutto i venditori di questi prodotti si stanno organizzando sempre di più per contrastare i nostri articoli. Ad esempio, se oggi cercate se Flexumgel sia o meno una truffa, salta fuori un sito dove vi dicono che un determinato sistema di vendita lo sia, ma non il prodotto in sé. Ma siete di fronte a un tentativo di carpire la vostra fiducia e fregare l’indicizzazione di Google.

Basta cercare questa fantomatica Sara Giuliani per rendersi conto che è un’immagine stock, usata moltissime volte su siti completamente diversi fra loro. Il sistema è semplice: più link simili a questo vengono prodotti più è facile che la gente che cerca Flexumgel li trovi, li legga, e si convinca della buona fede dell’azienda.

Ragazzi, non fidatevi delle pubblicità online di prodotti per la salute, da chi vi vuole vedere alghe miracolose come il farmacologo nanopatologo a chi vi propone integratori magici e cremine speciali. Rivolgetevi a medici specializzati nella vostra patologia e seguite solo le loro prescrizioni. Solo così arriveremo, prima o poi, a spezzare il circuito della fuffa salutista.

Non credo di dover aggiungere altro.

