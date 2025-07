Il caldo estivo e le auto elettriche

Ci avete segnalato l’ennesimo video che circola in rete diffuso da chi detesta le auto elettriche e sente la necessità di farlo sapere al mondo. Il video è questo:



e viene condiviso con queste parole:

🚒 A causa del caldo in Francia e in diversi paesi europei, è aumentato drasticamente il numero di incendi di auto elettriche ed è emerso che è molto difficile spegnere un’auto elettrica in fiamme.



Siamo di fronte a un classico caso di malinformazione. Non risulta alcun aumento drastico di incendi nei veicoli elettrici, ma il video di TF1, che mostra un’esercitazione dei pompieri del 2024, è reale. È stato trasmesso in un servizio di TF1 del 23 luglio 2025 e racconta nella descrizione:

Monopattini, biciclette elettriche e persino automobili… Le batterie elettriche agli ioni di litio sono ovunque. Pur consentendo una mobilità delicata, più ecologica e silenziosa, sono anche potenzialmente pericolose, soprattutto in condizioni di calore estremo. È necessario prestare attenzione alle condizioni di ricarica, poiché un incendio causato da una batteria al litio sarebbe molto difficile da estinguere. I vigili del fuoco hanno calcolato la quantità d’acqua necessaria per estinguere questi nuovi tipi di incendi.

Quantità che stimano appunto in 60mila litri d’acqua. Ma da nessuna parte si parla di un aumento degli incendi in veicoli elettrici, perlomeno non sopra le medie che abbiamo già raccontato negli anni scorsi. Ovviamente più veicoli elettrici ci sono in circolazione più può capitare un’incendio in cui vengono coinvolti veicoli di questo genere, ma questo non significa che non siano sicuri. Secondo TF1 il problema spesso è legato a cattiva manutenzione e un uso errato dei sistemi di ricarica.

Basterebbe seguire le regole, riportate nei manuali di istruzioni, per evitare la maggior parte dei rari incendi che vedono coinvolte le batterie al litio.

Non credo di poter aggiungere altro.

