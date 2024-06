Il diossido di cloro contro il vaccino

Il diossido di cloro può essere molto pericoloso per la salute, e non ci sono prove che supportino l'efficacia del diossido di cloro nel trattare o prevenire malattie.

Ci avete segnalato un post che circola su alcuni social, il testo è questo:

IL DIOSSIDO DI CLORO PER LE PERSONE CHE HANNO RICEVUTO IL “VACCINO” 🔴

In questa intervista il Dott. Kalcker spiega perché il diossido di cloro è efficace nel trattamento degli effetti collaterali del “vaccino”, il primo dei quali è la coagulazione del sangue che provoca innumerevoli problemi, oltre all’abbassamento delle difese naturali. Invita perciò ad iniziare il protocollo “C”, il protocollo base di assunzione di diossido di cloro, su base giornaliera, per un periodo di almeno 6 mesi, fino ad un anno. Nella chat di supporto trovate tutti i riferimenti ai protocolli e patologie.

Un percorso di 4 video IN ITALIANO per conoscere il diossido di Cloro, una molecola meravigliosa. La possibilità di conoscere il diossido di cloro: imparare ad attivarlo, PREPARARLO ed utilizzarlo.

🔴Se non vuoi perdere tempo per la preparazione fai da te puoi comprarlo direttamente qui.

👇👇

https://amzn.to/3NNyZiD

👉 QUI LA MIGLIORE SPIEGAZIONE SU COS’È E COME FUNZIONA IL DIOSSIDO DI CLORO

Il post è accompagnato appunto da un video dove si vede il Dottor Kalcker sostenere quanto riportato nel post, ovvero che il diossido di cloro sia un valido trattamento contro gli effetti collaterali da vaccino.

Purtroppo siamo di fronte a uno di quei post, lanciati da profili quasi sempre falsi e non riconducibili a persone reali, per spingere un prodotto, senza alcuna evidenza scientifica di quanto sostenuto, anzi.

L’uso del diossido di cloro (CDS) come trattamento per gli effetti collaterali dei vaccini, incluso quello per COVID-19, è considerato pericoloso dalla comunità scientifica e dalle autorità sanitarie. Andreas Kalcker è uno dei principali promotori di questa sostanza, ma le sue affermazioni mancano di supporto scientifico solido e sono state ampiamente criticate.

Chi è Andreas Kalcker (O Kalker)?

La prima cosa da dire è che non è un medico, ma un ex produttore musicale, senza alcuna formazione scientifica, che da anni si occupa di vendere prodotti di pseudomedicina di vario genere, il più noto? Il Miracle Mineral Solution (MMS), di cui parlammo proprio qui su BUTAC nel lontano 2014. Che non è altro che il nome con cui veniva venduto il Diossido di Cloro pre pandemia. Come passa il tempo.

Vi riporto la sua bio dalla wiki in francese a lui dedicata che come prima cosa ci segnala che al momento Kalcker risulta residente in Svizzera:

Prima di venire in Svizzera, ha vissuto diversi anni in Spagna. È anche uno dei fondatori di una rete internazionale antivaccinazione , che diffonde propaganda antivaccinistica sui social media, in particolare in America Latina. Il 24 ottobre 2012 è stato arrestato a Ibiza da agenti della Guardia Civil responsabili della lotta contro la criminalità legata alla droga e alla criminalità organizzata, per aver violato la legislazione spagnola sulla tutela della salute pubblica… …Nel 2018, l’associazione medica ufficiale di Alicante (COMA) ha chiesto il boicottaggio di un evento Kalcker che promuoveva Miracle Mineral Solution (MMS) …Nel 2019, la Procura spagnola ha aperto un’indagine in cui Kalcker è stato accusato di crimini contro la salute pubblica. …Nel 2021, un avvocato argentino ha presentato una denuncia contro Andreas Kalcker dopo la morte di un bambino di cinque anni nella provincia di Neuquén che aveva ingerito biossido di cloro, un composto presentato da Kalcker come cura per il COVID

Dal 2020 quindi è passato a vendere il Diossido di Cloro, prima come prodotto miracoloso contro la COVID-19 e poi contro gli effetti collaterali dei vaccini. Lo stesso prodotto per più usi, un affarone.

Ma cos’è il Diossido di Cloro?

Il diossido di cloro è una sostanza chimica utilizzata come agente sbiancante e disinfettante industriale. Come dicevamo consumare questa sostanza può causare gravi effetti collaterali come nausea, vomito, diarrea, insufficienza renale acuta e danni potenzialmente letali come la bassa pressione sanguigna e l’insufficienza epatica​.

Kalcker negli anni l’ha proposto come cura per: cancro, AIDS, autismo, epatite, diabete artrite e molte altre malattie. Ma ovviamente non ci sono prove scientifiche che supportino l’efficacia del diossido di cloro nel trattare o prevenire malattie, inclusi gli effetti collaterali del vaccino COVID-19. Le affermazioni riguardanti i benefici di questa sostanza sono basate principalmente su testimonianze aneddotiche e non su studi clinici rigorosi come invece dovrebbe essere.

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha emesso più avvertimenti contro l’uso di MMS e altri prodotti a base di diossido di cloro, sottolineando che possono causare gravi danni alla salute e non dovrebbero essere consumati per trattare qualsiasi condizione medica​. Purtroppo, come potete verificare, in Europa lo si trova venduto su una moltitudine di siti, Amazon inclusa.

Speriamo che articoli come il nostro possano servire a mettere in allarme i potenziali utilizzatori ed evitino rischi inutili a chi si è fatto convincere a comperarlo.

