Il test per le intolleranze alimentari EAV

Ci avete segnalato il profilo di un nutrizionista che pubblicizza molto un test che conoscevamo da tempo e di cui qui su BUTAC non abbiamo mai parlato. Il “famoso” testa EAV Intolerance Search, anche conosciuto come test EAVI. La sigla EAV sta per Electroacupuncture According to Voll,e si basa sull’uso di un dispositivo elettronico per misurare la resistenza elettrica della pelle in specifici punti di agopuntura. Questa tecnica è stata sviluppata da Reinhold Voll, un medico tedesco, negli anni ’50.

In Italia viene proposta così da alcuni studi di nutrizionisti (e purtroppo anche alcuni medici):

L’ElettroAgopuntura di Voll (EAV test) utilizzata è un dispositivo medico diagnostico non invasivo che consente di analizzare la composizione corporea attraverso la misura della resistenza elettrica del corpo, nota anche come bioimpedenza.

L’EAV viene spesso utilizzata in alcune pratiche alternative per diagnosticare allergie, intolleranze alimentari e altre condizioni. L’idea di base è che le variazioni nella resistenza elettrica della pelle in specifici punti di acupuntura possano indicare problemi o squilibri in organi o sistemi correlati.

Una ricerca online sul Dottor Reinhold Voll rivela che a parte Wikipedia in tre lingue (ma non inglese o italiano) non si trova molto materiale su di lui se non su siti di medicina alternativa, questo è strano. Nella versione in tedesco di Wiki troviamo questa frase:

L’EAV non è utilizzato in medicina scientifica a causa della mancanza di prove di efficacia.

Senza fonti a sostegno dell’affermazione, fonti che in compenso si trovano nella versione spagnola dove a Voll è dedicato molto più spazio e dove fin da subito ci viene spiegato che:

Reinhold Voll ( Berlino , 17 febbraio 1909 – Plochingen , 12 febbraio 1989 ) è stato un medico tedesco e inventore dell’EAV (ElektroAkupunktur nach Voll: elettroagopuntura di Voll), un controverso metodo di diagnosi e trattamento, nell’ambito delle medicine alternative .

E ancora:

I metodi e i dispositivi di Voll non vengono utilizzati nella medicina scientifica perché tutti i test sulla loro efficacia hanno fallito. È stato inoltre possibile verificare l’assenza di relazione tra le malattie e le differenze nella resistenza elettrica della pelle. 2 L’elettroagopuntura di Voll è raggruppata con la pseudoscientifica ” fotografia Kirlian “.

Del metodo Kirilian avevamo parlato su BUTAC giusto dieci anni fa.

E ancora:

I ricercatori hanno concluso che il test Vegatest non è correlato ai test cutanei e pertanto non dovrebbe essere utilizzato per diagnosticare le allergie. Gli autori hanno stimato che nel Regno Unito venivano utilizzati più di 500 dispositivi Voll per valutare la sensibilità a potenziali allergeni. Nel 1991, l’Australian College of Allergy ha concluso che “il test Vega è una tecnica diagnostica non scientifica”.

Il Vegatest è uno dei dispositivi più usati anche in Italia per fare l’EAV. Queste sono le parole con cui viene proposto in alcune farmacie:

A cosa serve il Vega test?

Il Vega test non serve soltanto per individuare le intolleranze alimentari ed eventuali allergie a carattere ambientale, viene anche utilizzato con scopo di Check Up Energetico, perché ritenuto un ottimo metodo d’indagine diagnostica nei confronti degli squilibri a livello fisico, mentale ed emozionale.

Ma esistono moltissimi dispositivi dai nomi diversi introdotti sul mercato, fanno tutti le stesse cose, ma cambiando nome sembrano sempre novità più aggiornate. Sempre sulla Wiki in spagnolo è possibile trovare un elenco di questi dispositivi (ve li mettiamo tutti – o almeno quelli riportati dalla wiki spagnola- così che siano indicizzati per benino):

Accupath

Accupath 1000

Assira

Avatar

BICOM

Biomeridiano

Bio Tron

Biotron

computron

dermatron

DiagnoMeter

DiagnoMètre

Cova

elast

e-Lybra 8

IQS (Interactive Query System: sistema di interrogazione interattiva)

interrogare

I-Tronic

accensione

Ascolta il sistema

Sistema fisico a matrice

Dispositivo per l’analisi dell’energia dei meridiani (MEAD)

Mora

MSAS

Oberon

Omega Acubase

visione omega

OrionSystem

Phazx

prognostico

profilo

Punti III

sincrometro

Vantaggioso

Vegatest

Diagnosi Victor-Vitalpunkt

vitel 618

zyto

Quackwatch, qualche anno fa, ha dedicato un approfondito articolo sull’EAV, che consigliamo di leggere, lo trovate qui, completo di fonti ovviamente. Proprio Quackwatch evidenzia come la maggior parte dei macchinari citati qui sopra non siano altro che dei comunissimi galvanometri che misurano solo la resistenza elettrica della pelle. Purtroppo anche senza alcuna evidenza scientifica tra i “venditori di EAV” alcuni danno a intendere abbia qualche valenza medica certificata, mentre altri presentano i test come sistemi per correggere “squilibri”. Quando come riportato dagli studi sopra linkati non esiste alcun sostegno scientifico di questo genere di test. Anzi, ancor peggio, come spiegato da Quackwatch l’uso di dispositivi EAV può portare a diagnosi errate, trattamenti inappropriati e costi inutili. Ci sono stati anche casi documentati di danni fisici e psicologici a causa delle false diagnosi.

Vi rimandiamo alle fonti citate da Quackwatch e la Wiki spagnola (e linkate qui sopra) per ogni approfondimento, ma al vostro posto diffideremo di qualsiasi professionista che basi la vostra alimentazione su test come questi, vale anche nel caso di quelle farmacie che spesso concedono i loro locali per questi esami, sarebbe meglio smettessero. Ribadiamo per l’ennesima volta l’importanza di affidarsi a metodi diagnostici basati su prove scientifiche e di essere cauti con pratiche non validate.

