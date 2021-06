Imola Oggi e il vaccino durante l’allattamento

Armando Mannocchia dimostra ancora una volta di fregarsene dei fatti, e sulla sua testata pubblica una notizia che su BUTAC avevamo trattato il 4 maggio.

Titola infatti Imola Oggi:

Covid, mamma si vaccina durante l’allattamento, muore bimbo di 5 mesi

Riprendendo un articolo a firma Silvana De Mari del 2 maggio 2021, pubblicato sul sito SIlvanaDeMariCommunity (che inseriamo in Black List), che a sua volta titolava:

BIMBO DI 5 MESI MUORE DOPO CHE LA MAMMA, CHE LO ALLATTA AL SENO, HA SUBITO IL VACCINO PFITZER

Sia l’articolo del 2 maggio che quello del 15 giugno sono fuffa, di quella per cui in un Paese normale i due autori, De Mari e Mannocchia, sarebbero indagati per procurato allarme, perché è quello che fanno non spiegando le cose nella maniera corretta.

Entrambi difatti riportano solo l’allarmismo generato dal sito The Daily Expose, sito che conosciamo bene. Vi riporto come ne parlavamo giusto un mesetto fa:

The Daily Expose, sito britannico di “controinformazione” nato a novembre 2020, sito negazionista e antivaccinista che da quando ha aperto condivide disinformazione di vario genere, principalmente legata alla pandemia. L’articolo parte dalla notizia che in UK si stia pensando (come anche in altri Paesi europei) di cominciare con la somministrazione del vaccino agli studenti nelle scuole a partire dal prossimo nuovo anno scolastico.

Ma veniamo alla notizia, noi l’avevamo trattata il 4 maggio senza notare che ne aveva parlato anche Silvana De Mari. Perché lo puntualizzo? Perché qui su BUTAC l’avevamo trattata partendo da quei fuffari anonimi di Come Don Chisciotte, che essendo novax e fuffari potevamo anche giustificare per il loro scarso approfondimento.

Ma Silvana De Mari è medico, tutt’ora iscritta all’Ordine dei Medici di Torino. Non può non rendersi conto che quella scheda per la segnalazione avversa manca di troppi punti per essere quella di un vero neonato morto dopo che la madre è stata vaccinata. Smettiamola di farci prendere in giro da questi soggetti. Un anonimo novax può non avere sufficienti neuroni per leggere le schede delle segnalazioni avverse. Silvana De Mari no. Lei sa benissimo che una cartella che non riporta numero di lotto e Stato in cui sia avvenuto il decesso è una cartella al 99,9% fuffa. Compilata da qualche bastardo per il gusto di allarmare.

Lo sa ma evita di dirvelo, perché altrimenti crollerebbe il castello di carte che lei e altri hanno costruito sulle reazioni avverse segnalate. Si tratta di reazioni avverse fittizie, inserite da gente che ha un un tornaconto nel fatto che voi vi spaventiate il più possibile. Reazioni avverse cavalcate da altra gente che sa benissimo che vi sta perculando, ma se ne fotte per i propri interessi personali. Sui rischi della vaccinazione durante l’allattamento, o per meglio dire sulla loro assenza, qualche giorno fa Dottore, ma è vero che…? ha pubblicato una scheda a cura di Roberta Villa che potete trovare a questo link.

Nessuno dei medici che si professano contrari ai vaccini ha a cuore la vostra salute, l’unica cosa che conta per queste persone è la propria fama e il proprio conto in banca. Fateci caso, i medici contrari ai vaccini sono inesistenti tra i giovanissimi neolaureati, quelli freschi di studi. Solo tra chi è ormai prossimo alla pensione trovate questa gentaglia, soggetti che hanno studiato a cavallo degli anni 60 e 70, gente che spesso si è laureata in Medicina solo per poter andare a vendere boccette omeopatiche. Gentaglia che arriva direttamente dai gruppi di figli dei fiori antiscienza. Gli stessi che ci hanno portato a dire no al nucleare e che magari oggi dicono no agli OGM. Gente che è figlia di un passato che dovrebbe finire nei libri di storia per poi passare oltre, per permettere a noi di andare avanti. E invece sono ancora lì, a dire la loro e trovare spazio nelle piazze concesse da chi non si accorge dei danni che fanno, e sui giornali di loro coetanei, anch’essi legati più al soldo che alla corretta informazione.

Sì, lo so, quanto sopra non è debunking ma uno sfogo, ne avevo bisogno.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.