ItalExit e la pericolosa fuffa medica

Un compendio di sciocchezze antiscientifiche diffuse come cure per il cancro "non ciele dikono"

Ci avete segnalato un post sulla pagina Facebook di uno dei candidati di ItalExit, Giampaolo Bocci, che il primo giugno 2025 ha pubblicato l’immagine che vedete qui sopra sulla sua bacheca.

Per chi avesse problemi a leggere il testo dell’immagine, lo abbiamo trascritto:

Qualsiasi stadio del cancro può essere curato senza farmaci

dimostrato da 3 premi Nobel Dott. Otto Warburg, vincitore del premio Nobel nel 1931

Dott. Ferid Murad, vincitore del premio Nobel 1998

Dott. Yoshinori Ohsumi, vincitore del premio Nobel 2016 Le cellule cancerose non possono sopravvivere in un ambiente ricco di ossigeno – Dott. Otto Quindi, aumentate l’apporto di ossigeno nel corpo attraverso l’esercizio fisico. I blocchi nelle arterie possono essere rimossi con l’ossido nitrico mangiando frutta e verdura crude – Dott. Murad Quindi mangiate molta frutta e verdura cruda per dilatare e rimuovere le ostruzioni dalle arterie, garantendo così un corretto apporto di sangue alle cellule sane. Il Dott. Yoshinori Ohsumi ha scoperto l’Autofagia (un corpo affamato mangia le cellule danneggiate e cancerose) Quindi il digiuno rafforza il sistema immunitario e uccide le cellule cancerose. Digiunate almeno una volta a settimana per rafforzare il sistema immunitario.

A seguire Bocci scrive:

Io consiglio di aggiungere blu di metilene; ivermectina e fluconazol; biossido di cloro; melatonina; vitamina c e vitamina d. Io sono vivo da sei anni da un adenocarcinoma con metastasi, curandomi così!

Bocci è un intermediario assicurativo, non un medico con specializzazione in oncologia; ha un diploma di liceo scientifico in mano, non una laurea in medicina. Dargli retta in campo medico è un azzardo.

Comunque ogni volta che vedo il nome di Otto Warburg il mio senso di debunker pizzica all’impazzata, visto che ce ne siamo occupati più volte. L’affermazione di Warburg è stata da noi smentita più volte – usando fonti scientifiche – come potete vedere cliccando sul link qui sopra. Ma le altre due?

I blocchi nelle arterie possono essere rimossi con l’ossido nitrico mangiando frutta e verdura crude – Dott. Murad

Il Dottor Murad ha realmente vinto il Nobel nel 1998 per le sue ricerche sul monossido di azoto come molecola di segnalazione nel sistema cardiovascolare. Ma mangiare frutta e verdura non “rimuove i blocchi arteriosi” come se ci fosse un’idropulitrice in azione. L’aterosclerosi è una condizione complessa, cronica e progressiva, se bastasse mangiare frutta e verdura l’avremmo sconfitta da tempo. È vero che alcuni vegetali possono favorire la produzione di monossido di azoto, ma questo non significa che sciolgono le placche. Il monossido di azoto viene prodotto dal corpo, non ingerito; la dieta aiuta nella prevenzione, non nella rimozione. Dare a intendere diversamente è grave.

Il Dott. Yoshinori Ohsumi ha scoperto l’Autofagia… Digiunate per uccidere le cellule cancerose

Come raccontavamo qui, Ohsumi ha realmente vinto il Nobel nel 2016 per i suoi studi sull’autofagia, un processo cellulare attraverso cui le cellule degradano e riciclano i propri componenti. Ed è vero che l’autofagia riveste un ruolo importante in svariati processi umani, dall’invecchiamento alle malattie neurodegenerative, e anche nel cancro. Ma non è un’arma magica contro i tumori. Anzi, in alcuni casi l’autofagia può favorire la sopravvivenza delle cellule tumorali, aiutandole ad adattarsi. È vero che alcuni studi hanno esplorato protocolli di restrizione calorica controllata, ma non sono mai proposti come sostituti delle terapie oncologiche standard. Il digiuno settimanale suggerito da Bocci non ha a oggi alcuna validità scientifica che ne dimostri un effetto antitumorale, anzi: in pazienti oncologici il digiuno non supervisionato e prescritto da un medico può persino essere pericoloso.

Non credo di poter aggiungere altro.

