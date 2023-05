Jimmy, Ornella, la diga e il disagio

Oggi ce la caviamo velocemente, perché ormai questa questione è stata smentita e trattata da tanti, ma pur così le segnalazioni che continuiamo a ricevere sul tema sono tante.

Segnalazioni che partono non da articoli, bansì da uno specifico audio, e che circolano senza alcun controllo nei gruppi di chat Telegram e WhatsApp. Ne parliamo perché speriamo sempre che qualcuno riconosca la voce e denunci l’autore dell’audio, perché l’unica cosa che merita chi mette in circolazione queste voci senza fonti è una denuncia, e magari una bella condanna.

Stiamo parlando della teoria complottista condivisa da tanti, alcuni anche noti, che l’alluvione e relativa inondazione di terreni in Emilia-Romagna sia stata qualcosa di pianificato da non ben specificati poteri forti, che avrebbero usato la diga di Ridracoli per allagare la zona.

Prima di pubblicarvi l’audio, che magari avete già sentito, vorrei che fossero chiari i fatti: la diga di Ridracoli è stata svuotata, come le altre della regione, tra il 15 e 16 maggio, per permettere ai bacini di trattenere l’acqua piovana prevista per i giorni successivi.

Tutte cose che sarebbe bastato fare due ricerche in rete per verificare, nulla di troppo difficile, invece che continuare a condividere un audio anonimo che dice cose senza riportare alcuna fonte verificabile, questo audio:

Purtroppo oltre alla solita massa di persone digitalmente analfabete abbiamo appunto visto anche soggetti un tempo noti condividere le proprie preoccupazioni sulla diga, dando a intendere ai propri follower che le cose non siano come vengono raccontate pubblicamente.

Chi sfrutta il proprio seguito per diffondere teorie complottiste senza fonti verificabili andrebbe denunciato e condannato all’allontanamento dai mezzi informatici, in modo che possa fare danno solo a quei follower che decidono di andarlo ad ascoltare dal vivo. Ma l’Italia non è un Paese in cui questo succeda quanto dovrebbe, l’abbiamo visto durante la pandemia. Tutti possono diffondere la qualunque, tanto le denunce e le condanne si vedono col contagocce.

Non credo di poter aggiungere altro.

