La ciotola d’acqua per il cane

No, stavolta nessuna vera segnalazione, ma la settimana scorsa qualcuno mi aveva taggato su Twitter in merito a questa questione. Un utente invitava tutti i negozianti in questi mesi di caldo soffocante a mettere una ciotola d’acqua fuori dalle proprie botteghe per permettere agli animali di rinfrescarsi. In particolar modo la ciotola è per i cani che magari passeggiando hanno sete, più del normale visto il caldo, e quelle ciotole fuori dai negozi potrebbero aiutarli ad evitare di surriscaldarsi troppo.

L’idea alla base è nobile: aiutare i poveri animali che devono fare la propria passeggiata quotidiana a non disidratarsi troppo. Ci sono addirittura precedenti storici di Comuni dove una ciotola per i cani era un obbligo di legge. Per fortuna oggi quell’obbligo non c’è più, perché l’idea nobile può avere conseguenze pericolose ed è giusto tentare di farvi capire perché l’idea sia buona, ma sbagliata.

Vi traduco da American Kennel Club, sito dedicato proprio ai cani.

Tutte le ciotole per l’acqua comuni o pubbliche rappresentano un potenziale rischio per la salute del tuo compagno canino. È possibile che i cani che bevono da ciotole o fontane comuni vengano infettati da malattie o parassiti… …Le ciotole per cani trattengono più dell’acqua: possono essere incubatori per tutti i tipi di malattie. Sfortunatamente, è davvero facile che qualsiasi ciotola d’acqua comune in qualsiasi ambiente (si pensi al patio del ristorante, al negozio, al parco per cani o alla spiaggia) venga contaminata. …possono essere contaminate da materia fecale. …Anche se probabilmente non vedrai un cane che fa la cacca nella sua acqua, pensa a quanto spesso vedi i cani che usano le zampe in una ciotola d’acqua. Se di recente hanno fatto un passo nella cacca (o hanno annusato il sedere di un altro cane), le loro zampe e il loro muso possono passare la materia fecale nelle ciotole dell’acqua. …I roditori possono anche urinare o defecare in queste ciotole, specialmente quando vengono lasciati all’aperto o in aree dove ci sono rifiuti o cibo per terra, come sul marciapiede o sul patio di un ristorante.

Le malattie più comuni che vengono diffuse proprio da infezioni causate dall’uso delle ciotole comuni sono:

parassiti del verme intestinale

leptospirosi

papilloma virus canino

tosse canina

salmonella

Il modo migliore per evitarlo è portarsi dietro una propria ciotola o una bottiglietta da cui far bere il cane. Se i negozianti e ristoratori vogliono essere d’aiuto possono esporre un cartello dove invitano i proprietari ad entrare col loro cagnolino o cagnolone per bere da una ciotola d’acqua appena versata. Ciotola che subito dopo verrà lavata in attesa del prossimo peloso da dissetare.

Non credo di dover aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.