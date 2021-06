La differenza tra il numero dei contagi nel 2020 e il 2021

Il 7 giugno, Mattino 5 ha dato spazio a una dei follower dei nostri amici VVVVV, la signora Barbara Ponzi, albergatrice che ha deciso di non accettare nella sua struttura clienti che si siano vaccinati.

Mattino5 ce la mostra in tutta la sua maestosità, mentre indossa la maglietta col logo di questi guerrieri della pandemia.

Barbara nella prima parte dell’intervista fa qualcosa che abbiamo visto fare da tanti tra gli spaventati dalla pandemia, cita l’articolo 32 della Costituzione:

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettivita’, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puo’ essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo’ in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Come sempre lo fa citando solo la parte dell’articolo che le interessa, ma fa lo stesso, tutto fa brodo. E non è di Costituzione che vogliamo parlare, Barbara sul finire dell’intervista si confronta con Matteo Bassetti. E fa delle affermazioni che ci dimostrano quello che purtroppo sappiamo da tempo: che i soggetti come Barbara non si informano, lasciano che siano altri a informarli, altri di cui si fidano ciecamente. Nel caso di Barbara si tratta dello (o più probabilmente degli) sfigati che si cela dietro il marchietto V_V, che l’ha convinta che tra il 2020 e il 2021 si possa fare un paragone tra i numeri dei contagiati, che dimostrerebbe che quest’anno, col vaccino, i contagi sono stati di più.

Non apprezzo il dottor Bassetti, ha fatto più volte, nel corso de 2020, dichiarazioni che ho trovato superficiali. E guarda caso quelle che erano dichiarazioni che a me non piacevano sono proprio quelle che a Barbara invece piacevano, e difatti gli chiede:

Signor Bassetti un anno e mezzo fa non parlava mica così, come mai adesso si rimangia tutte le parole dette all’inizio della pandemia?

La domanda resta senza risposta, ma è qui che Barbara pone la domanda che mi interessa di più:

Prendete i dati dell’anno scorso, controllate quanti contagi c’erano e quanti morti c’erano e paragonateli a quelli di quest’anno. Facciamo questo giochino qua, visto che vogliamo giocare sui numeri, controlliamo. E poi ci facciamo un’altra chiacchierata…

Bassetti le dà su la voce, da maleducato come ricordavo dall’anno scorso, dice che Barbara non dovrebbe aver diritto di parlare in tv, e magari ha pure le sue ragioni per dirlo, ma il modo e i toni sono da bulletto fastidioso. Barbara nel frattempo dice la frase che ha fatto il giro di tutti i gruppi negazionisti :

Voi censurate chi dice la verità…

Ripeto, Bassetti mi sta sulle scatole, bulletto come altre facce note che da un anno frequentano i salotti televisivi. Ma Barbara non fa parte della persone che dicono la verità. Barbara vorrebbe convincere il pubblico di Mattino5 che ci siano più morti quest’anno che l’anno scorso.

Ma il gioco che la cara Barbara chiede di fare dovrebbe servire a dimostrare che quest’anno, pur coi vaccini, le cose vadano molto peggio dell’anno scorso, prova provata che i vaccini non servono a nulla. Purtroppo per Barbara e i suoi compagni guerrieri VuVuzela le cose non stanno proprio così, basterebbe fare conti e proporzioni. Ma è probabile che la maggior parte dei suoi compagni di gioco non abbiano la più pallida idea di come si facciano i calcoli aritmetici più semplici.

Guardiamo insieme i numeri, prendendo come riferimento i giorni dall’1 al 7 giugno del 2020 e del 2021.

Contagi 1-7 giugno 2020= 1237

Contagi 1-7 giugno 2021= 16425

Morti 1-7 giugno 2020= 506

Morti 1-7 giugno 2021= 477

Visti così, se fossimo amici di Barbara, ci verrebbe da dire che i morti sono lievemente diminuiti a fronte di un numero di contagiati maggiore di più di 10 grandezze. Ma sarebbe un’analisi corretta? Su BUTAC cerchiamo di fare semplici constatazioni alla portata di tutti. I numeri qui sopra, quelli sui contagi, non hanno alcun senso se non messi in relazione al numero di tamponi fatti. I vuvuzela non ve le spiegano queste cose, perché a loro non interessa informarvi o aiutarvi a sviluppare uno spirito critico decente.

Tamponi fatti:

1-7 giugno 2020= 357.796

1-7 giugno 2021= 1.239.819

Nel 2021 si fanno quattro volte i tamponi che si facevano nel 2020, con ovvio aumento dei casi rilevati. Voi direte che comunque l’incidenza di positivi è aumentata, ed è vero, perché sono cambiate anche le motivazioni per fare i tamponi. Nel 2020, a giugno, si facevano quasi esclusivamente a chi aveva dei sintomi. Oggi vengono fatti a chiunque ne faccia richiesta, da chi li fa per poter viaggiare a chi li fa per poter lavorare, quindi è normale che vengano rilevati i tanti positivi completamente asintomatici di cui l’anno scorso – pur immaginando che ci fossero sulla base dell’osservazione dei dati – non tenevamo conto.

In Italia la campagna di vaccinazione è partita lentissima, quindi è abbastanza inutile guardare i numeri del nostro Paese per poter affermare con certezza che il calo di contagi e ricoveri sia merito del vaccino e non della bella stagione, ma ci sono Paesi come il Regno Unito dove è semplicissimo verificare.

In UK i casi di contagiati a inizio vaccinazione erano più di 50mila al giorno, fino a un picco di 81mila a Capodanno, mentre dal 22 febbraio i numeri sono stabili sotto i 10mila contagi quotidiani, pur con un numero di tamponi simile. Stesso discorso per i morti, è da aprile 2021 che sono sempre meno di 50 giornalieri, quando a gennaio in alcune giornate se ne conteggiavano oltre 1800. Essendo la curva crollata a marzo non possiamo ovviamente dare il merito alla stagione estiva. In UK oggi 10 giugno 2021 sono state inoculate quasi 65milioni di dosi di vaccini, in Italia circa la metà.

Questo era il “giochino” che chiedeva Barbara Ponzi in diretta a Mattino5, essendo la signora un’imprenditrice dovrebbe essere in grado di fare conti e osservazioni da sola.

Non credo di poter aggiungere altro.

I dati di cui sopra sono ricavati dalla dashboard dell’OMS e da quella del Sole24Ore

