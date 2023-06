La disinformazione esportata

Imola Today, no, non stiamo scherzando...

Oggi non trattiamo una bufala, ma solo una curiosità. Stavo navigando per fare verifiche su una specifica notizia e sono incappato in un risultato Google che ha attratto la mia attenzione:

Imola Today ovviamente è Imola Oggi, uno dei siti di disinformazione più attivi e longevi del nostro Paese. La notizia che viene riportata, che porta la firma di Augusto Sinagra, è un attacco – basato sulle affermazioni di cui abbiamo già parlato qui – al giudice Silvana Sciarra. Riporta Imola Oggi:

Ricordiamo tutti l’intervista al “Corriere della Sera” del 2 dicembre 2022 della Signora Silvana Sciarra la quale dichiarava che la Corte costituzionale aveva seguito la “scienza”: la stessa “scienza” di cui ora parla Zuckerberg.



Questo genere di accuse a nostro avviso dovrebbero finire di fronte a una Corte per chiarire una volta per tutte se Sinagra ha ragione coi suoi attacchi o se ha torto, e onestamente speriamo che la dottoressa Sciarra, che lui appella solo “signora”, se ne occupi. Ma quello che noi volevamo portare alla vostra attenzione è il fatto che una testata che si spaccia come americana e che condivide informazioni in inglese traduca in automatico notizie che hanno come fonte la testata di disinformazione più nota e longeva del nostro Paese.

Oltretutto trattandosi di una notizia che, comunque, dovrebbe avere come fonte il podcast in cui Zuckerberg avrebbe fatto le dichiarazioni a cui fa riferimento Sinagra, e che abbiamo spiegato e smentito nel nostro precedente articolo.

La testata Firenews. video è stata registrata a gennaio 2022 in forma assolutamente anonima, perché ai bufalari piace rendersi irrintracciabili, o almeno provarci.

