La post-verità sul CTS

Un classico caso in cui si prendono dei dati corretti, li si stravolge dal loro contesto e li si ripropone in modo tale che dicano quello che vogliamo.

Ci avete segnalato video e post pubblicati nei giorni scorsi che fanno riferimento ai verbali del CTS che sarebbero stati “desecretati” il 17 giugno 2024.

Scrive il dottor Daniele Giovanardi sul suo profilo Facebook:

Il 17 Giugno 2024 grazie all’avv. De Petro sono stati desecretati e pubblicati i verbali del Comitato Tecnico Scientifico. Ringrazio gli amici Dario Giacomini di Contiamoci e Stefano Montanari, maestro di Scienze Farmaceutiche, che per primi hanno diffuso la notizia. Nel Marzo 2021, 4 giorni prima del decreto legge emanato dal Governo Conte-Speranza sull’obbligo vaccinale, il Comitato Tecico scientifico scriveva nero su bianco che i farmaci non creavano immunità e che gli inoculati infettavano e potevano essere infettati come i non inoculati. L’obbligo fu una scelta solo politica e antiscientifica. E fatto ancora più grave emerge che questi farmaci poi definiti impropriamente vaccini siamo stati prodotti da stabilimenti militari come armi biologiche e poi consegnati per la commercializzazione a Pfizer e Moderna. Che fossero bioarmi provenienti dal Pentagono lo sapevamo tutti e quasi tutti facevano finta di niente nonostante siano tutt’ora coperti da SEGRETO MILITARE. Condivido il commento di Stefano che si rifa’ al famoso carteggio fra Erasmo da Rotterdam e Tommaso Moro : “ Elogio della Follia”. Daniele Giovanardi Medico.

Siamo di fronte a un classico caso in cui si prendono dei dati corretti, li si stravolge dal loro contesto e li si ripropone in modo tale che dicano quello che vogliamo.

Lo stesso che si vede fare dal radiologo Dario Giacomini, presidente dell’associazione Contiamoci, che il 19 giugno in un video pubblicato da laVoceTv dice:

…tutto questo venne giustificato appunto dicendo che le evidenze scientifiche erano tali per cui il vaccino era l’unico strumento per prevenire il contagio questa narrazione fu confermata poi nel 2023…

Giacomini, come Giovanardi e come Montanari, insistono nel sostenere che il governo e il CTS affermassero che il vaccino fosse l’unico strumento per prevenire il contagio. Sia chiaro, Draghi in una conferenza fece quest’affermazione, ma era un errore, che già a suo tempo trattammo proprio qui su BUTAC. Ma il CTS non ha mai fatto segreto del fatto che il vaccino non garantisse immunità…

Facciamo un passo indietro

Il CTS, come riportato più volte anche qui su BUTAC, a marzo 2021 era ben conscio che il vaccino (i vaccini) non dava immunità, chi dava a intendere diversamente erano perlopiù giornalisti male informati, come ad esempio Bruno Vespa che cascava dalla sedia quando il Ministro Giovannini spiegava chiaramente che il vaccino non dava immunità. Per chi se lo fosse dimenticato la scena era questa:

Parlare di documenti desecretati dando a intendere che quanto riportato siano novità e siano dimostrazione di un “complotto” su scala mondiale serve a portare avanti una specifica narrazione. Esattamente come la storia dei vaccini prodotti in stabilimenti militari, come fossero armi. Armi, segreti, tutto il necessario per far leva sulle paure di chi li segue. Persone spaventate dalla situazione, persone che andavano aiutate a comprendere cosa fosse la pandemia. E invece si continua col giochino di sostenere che quelli prodotti non fossero vaccini ma altro. Non staremo a verificare ogni luogo di produzione dei vaccini, ma per capirci, in Italia esistono ben due stabilimenti Pfizer in cui si sono prodotti i vaccini distribuiti nel corso degli anni nel nostro Paese, uno ad Ascoli e l’altro a Catania. Nessuno dei due è uno stabilimento militare, ci lavorano cittadini italiani, non soldati.

Concludendo

Questi soggetti non stanno facendo altro che portare avanti narrazioni che vengono utili a confermare quanto hanno ripetuto negli ultimi anni, gli serve farlo per poter continuare a incassare consensi dalla propria fanbase. Purtroppo chi li segue difficilmente si fermerà a riflettere e ragionare, rendendosi conto di esser stato preso in giro negli ultimi anni da soggetti a cui interessa più il proprio ego e il proprio guadagno che la salute dei cittadini.

redazione at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal ! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui .

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community .