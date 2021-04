L’antidiplomatico, Pfizer, Moderna, Astrazeneca…

Quanto segue è un sunto di un articolo, perché mentre scrivevo, ad articolo appena finito, il pc ha deciso di abbandonarmi senza che il cloud avesse tenuto traccia di una singola parola che avevo scritto e senza che avessi idea di cosa sia successo. Avevo appena chiuso tutti i link delle fonti che mi è comparso questo fantomatico messaggio d’errore che non mi ha permesso di fare nulla. Sono sicuro che il mio articolo completo e originale stia vagando nell’etere, ma non sono stato capace di ritrovarlo.

Ripartiamo dalla segnalazione che ci avete fatto, un breve testo apparso il 4 aprile sull’Antidiplomatico, ve lo riporto nella sua interezza:

C’è chi soffia sul fuoco dell’allarme mediatico Covid? Veramente, se non lo dice, certamente lo documenta un articolo dell’insospettabile Il Sole-24 ore. In sintesi: Chi è il principale azionista di Pfizer? Blackrock: il più grande Fondo di investimento del mondo. Chi è il terzo azionista di Moderna? Blackrock Chi è il terzo azionista di Astrazeneca? Blackrock Si, ma di chi è Blackrock? Presto detto: il primo azionista è Microsoft; il secondo Amazon, il terzo Facebook. P.S. Devo questa notizia ad un video su Facebook di Giovanni Campodipietro.

L’autore del post è Francesco Santoianni, che si definisce “cacciatore di bufale”, ma io credo che sarebbe meglio eliminare quella dicitura dal profilo… vediamo insieme il perché. BlackRock è un fondo d’investimento, l’avevamo già visto apparire qualche mese fa quando girava la storia di Pfizer proprietaria del laboratorio di Wuhan insieme a Glaxo (e BlackRock). Verissimo che BlackRock sia il principale azionista di Pfizer, e terzo azionista di Moderna e AstraZeneca. Ma questo cosa dovrebbe significare? Ha quote comunque abbondantemente sotto al 10%, non può decidere da solo come comportarsi. Ma la parte importante del post dell’Antidiplomatico è l’ultima affermazione, quella che ci dice di chi sarebbe il fondo d’investimento di BlackRock. Secondo Santoianni e Campodipietro sarebbero Microsoft, Amazon e Facebook, ma è una bugia. La cosa che mi fa più sorridere è che nel link al Sole 24 Ore postato da Santoianni è presente parte della smentita di quanto lui afferma. Vi riporto dal Sole 24 Ore, citato e linkato nello stesso articolo:

Senza troppa fatica, però, si scopre che BlackRock e Vanguard sono pure i maggiori investitori istituzionali di Facebook: BlackRock col 6,59%, Vanguard col 7,71%; in pratica, si tratta dei primi due.

Quindi l’articolo del Sole non faceva altro che spiegarci come BlackRock fosse azionista di Facebook, non il contrario. Ed è azionista anche di Amazon e Microsoft. Non il contrario. Microsoft, Amazon e Facebook non rientrano tra i primi dieci azionisti di BlackRock, basta cercare chi siano su CNN Money.

Io onestamente cancellerei dal CV quel “cacciatore di bufale” e magari lo sostituirei con “condivisore di bufale”.

Non credo sia necessario aggiungere altro, solo un appunto: a Santoianni fare il post sull’Antidiplomatico è costato forse tre minuti, più il tempo che ha perso per guardare il video di Campodipietro, io ci ho perso mezz’ora. Lo capite perché chi condivide bufale è un danno per la società?

