Nel lontano 2001 sui gruppi Usenet (forum in forma solo testuale usati prima dell’avvento dei social) circolava un messaggio che mi avete segnalato in questi giorni. La differenza tra quello fatto circolare nel 2020 rispetto a quello del 2001 è solo il fatto che la valuta è stata convertita in euro, mentre prima era in lire.

Versione 2001:

Sull’Espresso di questa settimana c’e un articoletto che spiega che

ecentemente il Parlamento ha votato all’UNANIMITA’ e senza astenuti un

aumento di stipendio per i parlamentari pari a circa 2.200.000 lire al

mese.

Inoltre la mozione e stata camuffata in modo tale da non risultare nei

verbali ufficiali

Gli Onorevoli e noi.

STIPENDIO 37.086.079 AL MESE

STIPENDIO BASE 19.325.396 al mese

PORTABORSE 7.804.232 al mese (generalmente parente o familiare)

RIMBORSO SPESE AFFITTO 5.621.690 al mese

RIMBORSO SPESE(che non si possono dire) 1.001.320 al mese

RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2.052.910 al mese

TELEFONO CELLULARE gratis

TRIBUNA D’ONORE NEGLI STADI gratis

TESSERA DEL CINEMA gratis

TESSERA TEATRO gratis

TESSERA AUTOBUS – METROPOLITANA gratis

FRANCOBOLLI gratis

VIAGGI AEREO NAZIONALI gratis

VIAGGI TRENO CARROZZA LETTO gratis

CIRCOLAZIONE AUTOSTRADE gratis

CORSO LINGUA STRANIERA gratis

PISCINE E PALESTRE gratis

VAGONE RAPPRESENTANZA DELLE FS gratis

AEREO DI STATO gratis

USO DI PREFETTURE ED AMBASCIATE gratis

CLINICHE gratis

RIMBORSO SPESE MEDICHE gratis

ASSICURAZIONE INFORTUNI gratis

ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE gratis

AUTO BLU CON AUTISTA gratis

GIORNALI gratis

RISTORANTE gratis (nel 1999 hanno mangiato e bevuto gratis per 2.850

milioni di lire)

LIQUIDAZIONE (per ogni anno di mandato si intascano uno stipendio)

PENSIONE 4.762.669 (possono acquisire il diritto alla pensione dopo 35

mesi

in parlamento mentre obbligano i cittadini a 35 anni)

INDENNITA’DI CARICA (da 650.000 circa a 12.500.000) 200.000.000 circa

li incassano con il rimborso spese elettorali (in violazione alla legge

sul finanziamento ai partiti), 50.000.000 ogni anno ciascuno e fondano un

giornaletto. (Es: la sig.ra Pivetti, ex-Presidente Camera dei Deputati, per tutta la vita avra l’auto blu ed una scorta sempre a suo servizio)

Questa classe politica ha causato un danno al paese di 2 MILIONI E 446 MILA MILIARDI.

La sola camera dei deputati costa al cittadino 4.289.968 AL MINUTO

Far circolare…….stiamo promovendo un referendum per l’abolizione dei privilegi di tutti i parlamentari…………queste informazioni possono essere lette solo attraverso Internet in quanto quasi tutti i mass media rifiutano (servi), di portarle a conoscenza degli italiani……

se lo ritenete opportuno, fate circolare queste scandalose informazioni grazie