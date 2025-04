Pfizer non ha lanciato alcun consiglio agli uomini vaccinati…

Come spiegavamo nel 2022, Naomi Wolf è una scrittrice e attivista politica, che non ha alcuna laurea in medicina o materie scientifiche. Quindi condividere articoli che prlando di scienza e hanno come fonte lei è come condividere articoli che parlano di asteroidi e allunaggi e portano la firma di Paolo Fox.

Ma veniamo ai fatti. Il 25 aprile un lettore ci scrive:

Buongiorno, questo suona molto come “bufala”. Ci sono molte bufale già da voi smascherate sui vaccini COVID, ma questa non la trovo. Grazie e un cordiale saluto

Allegato un link che rimanda a The People’s Voice, sito complottista americano che abbiamo già incontrato più volte negli ultimi anni. L’articolo che ci viene linkato titola:

Pfizer Warns Vaxxed Men Not To Have Sex With Women Of Childbearing Age

Che tradotto:

Pfizer avverte gli uomini vaccinati di non avere rapporti sessuali con donne in età fertile

Come potete immaginare si tratta di una bufala, diffusa proprio da Naomi Wolf e ripresa da un sito che ha come unico interesse la diffusione di notizie false che siano concordi con la narrazione di QAnon e dei MAGA.

Basta vedere l’articolo correlato al pezzo che ci era stato segnalato:

Naomi Wolf è tale e quale alla nostra ex soubrette: parla per dare aria alla bocca e fornire materiale che possa servire a spaventare la gente nei confronti dei vaccini, e lo fa sfruttando un altro bufalaro a noi già noto, il patologo in pensione Dr. Arne Burkhardt, soggetto che nel 2021 fu smentito non solo da noi fact checker ma anche dalle associazioni di categoria del suo Paese, che presero le distanze da ogni sua dichiarazione avvertendo il pubblico tedesco che le affermazioni sue o dell’altro soggetto che l’accompagnava non avevano alcuna validità scientifica.

La cosa che fa più ridere è che l’articolo di The People’s Voice, pur titolando a quel modo, non fa praticamente alcun riferimento a quanto detto da Burkhardt nel merito di queste contaminazioni della spike nello sperma degli uomini vaccinati, ma si preoccupa solamente di fare pubblicità al libro di Naomi Wolf, The Pfizer Papers, perché – come ripetiamo da tempo – a questa gente non interessano i fatti, ma solo i guadagni generati dalla popolarità raggiunta. Poco conta che siano radio dal doppio nome o siti dal titolo altisonante come La Voce del Popolo o La Pravda, l’unica cosa che interessa è riuscire a monetizzare il più possibile, magari prima che il popolino si renda conto di esser stato preso per i fondelli.

Detto ciò, le dichiarazioni di Burkhardt nel video mostrato su X da Wolf risalgono al 2023, e sono già state a loro volta ampiamente smentite da colleghi esteri.

Se avete amici che condividono il post di Naomi Wolf come se si trattasse di una notizia recente fate loro presente che quella conferenza risale a due anni fa e che da allora non ci sono state novità, e non è apparsa alcuna prova di quanto sostenuto da Burkhardt. Perché a fare gli allarmisti sono buoni tutti, ma quando si tratta di dimostrare che l’allarmismo era fondato si fanno tutti di nebbia.

