Lotito, ByoBlu e i malori improvvisi

ARTICOLO AGGIORNATO

Come ci è stato giustamente fatto notare, Lotito nel suo discorso non fa mai cenno diretto alle morti improvvise di cui parliamo noi a fine articolo, ma cita Vialli, che ha un tumore al pancreas, Mihailovic è morto per una leucemia. Lotito nel suo discorso cita i vaccini, ma probabilmente solo ed unicamente perché sono argomento di tendenza. È BB che dà a intendere che l’unico tema siano i vaccini e di rimando le morti improvvise. Lotito pare fare riferimento ad altro, senza però volerlo citare. Chi ce lo segnala sospetta possa trattarsi di riferimenti a casi di doping, doping che si sospetta da tempo possa provocare patologie come quelle a cui sta facendo riferimento Lotito. Come riporta Humanitas.it:

Non esiste alcun dubbio in merito al fatto che le cosiddette sostanze dopanti, utilizzate per migliorare le performance sportive, degli atleti siano dannose per l’organismo: fin dagli anni ’70 la letteratura medica ha portato prove scientifiche di tali danni, che si manifestano nel breve come nel lungo periodo.

Il Dott.Lagioia, da loro intervistato alla domanda se il doping potesse avere collegamento con i tumori, rispondeva così:

Certamente alcune delle sostanze che venivano utilizzate, in un passato anche recente, possono aumentare il rischio di sviluppare un tumore. Dal punto di vista epidemiologico, l’assunzione di testosterone , ormone della crescita (GH) e sostanze analoghe come anabolizzanti, che riguarda le discipline nelle quali è necessaria la forza fisica, ha una correlazione forte con il cancro della prostata e quello dei testicoli. Più debole, invece, l’associazione con il tumore primitivo del fegato. È ovvio però che questi dati si riferiscano a quanto succedeva anni fa, poiché questo tipo di effetti collaterali si manifesta dopo lunghi periodi di tempo (talvolta decenni). Per fortuna, la diffusione di queste sostanze è attualmente molto diminuita.

Non modifico l’articolo, per mostrarvi come era scritto in origine, ma ora va interpretato con la premessa di cui sopra.

Oggi velocissima menzione su quanto detto dal presidente della Lazio e senatore di Forza Italia ai funerali del coach del Bologna FC Sinisa Mihailovic. La prima cosa che vogliamo riportare è che nessuno dei virgolettati che abbiamo visto circolare riporta con precisione le parole di Lotito, che potete ascoltare in versione completa qui, sul canale YouTube di Noi BiancoCelesti:

Io penso che dobbiamo approfondire alcune tematiche perché ricorrono troppo spesso alcune malattie che potrebbero essere legate… adesso non voglio fare io né lo scienziacoso (sic), al tipo di stress al tipo di chiamiamole anche di cure ma…vengono “apprestate” all’epoca (sic), insomma, voglio dire anche quello che è successo adesso con i vaccini, nessuno lo sa quello che possono determinare. Servono in questo momento, quindi vengono fatti, però ecco troppo spesso ricorrono questo tipo di malattie. Mi risulta che anche Vialli stia male, che tutta una serie di giocatori e di chi li imputava allo stress agonistico chi li imputava addirittura ai campi cioè una serie di situazioni che possono stiamo parlando del nulla. Perché non c’è nessun riscontro né scientifico cioè… Certo ci dobbiamo porre l’interrogativo per quale motivo, in modo adesso ricorrente, accadono queste situazioni che accadono anche nella vita ordinaria normale… però spesso, sai su dei fisici come dire possenti, forti è più difficile che possano accadere quindi significa sono provati e temperati allo sforzo eccetera. Quindi questo dimostra che probabilmente mi auguro non ci sia nessun nesso di nessuna natura con l’attività però ci dobbiamo porre un interrogativo a 360° per andare ad approfondire alcuni tipi di malattie che purtroppo in questo momento e cominciano ad essere numerose nel nostro mondo.

I grassetti sono nostri. Byoblu alle parole di Lotito ha dedicato un articolo che titola così:

“NON CONOSCIAMO GLI EFFETTI A LUNGO PERIODO DEI VACCINI”. I DUBBI DI LOTITO AL FUNERALE DI MIHAJLOVIC

E che riassume il virgolettato qui sopra con una nuova versione ridotta:

Ricorrono troppo spesso alcune malattie che potrebbero essere legate al tipo di stress, al tipo di cure che venivano prestate all’epoca…Anche quello che è successo con i vaccini, nessuno sa quello che possono determinare. In questo momento servono e quindi vengono fatti, però troppo spesso risultano questo tipo di malattie. Ci dobbiamo porre l’interrogativo per quale motivo in modo ricorrente accadono queste situazioni anche nella vita ordinaria… Mi auguro che non ci sia nessun nesso con l’attività ma ci dobbiamo porre interrogativi a 360 gradi per andare ad approfondire alcuni tipi di malattie che cominciano ad essere numerose.

Curioso che dal testo di cui sopra ByoBlu abbia scelto di rimuovere le uniche due frasi dove Lotito spiega sia che non è uno scienziato, sia che non esistono riscontri scientifici. Ma non è su questo che vogliamo concentrare il nostro articolo, bensì sui soliti malori improvvisi. Lotito è vittima di quella stampa, di cui fa parte anche ByoBlu, che negli ultimi due anni ha dato ampio risalto alle morti improvvise, morti che come spieghiamo da inizio 2021 esistono da sempre.

Lotito dice:

…ci dobbiamo porre l’interrogativo per quale motivo, in modo adesso ricorrente, accadono queste situazioni che accadono anche nella vita ordinaria normale…

Ma come abbiamo riportato più volte la media dei morti per malori improvvisi in Italia è di di circa 110 al giorno, che non sono i morti totali in Italia, ma solamente i morti per malori improvvisi. Questo numero non risulta essere aumentato nel 2021 o nel 2022 rispetto al 2019 o precedentemente, è stabile. L’unico motivo per cui sembra che ne muoiano di più è perché certi giornali hanno scoperto che in questo momento quelle notizie sono molto lette e ricercate da una parte del pubblico, e quindi vengono cavalcate il più possibile. Pre-pandemia la morte improvvisa di una persona faceva notizia solo se era avvenuta in circostanze particolari, altrimenti – e solo se poteva interessare qualcuno – ne parlavano al massimo i quotidiani locali. Oggi invece ci sono alcune testate che ogni giorno riportano almeno un decesso improvviso. Le parole di Lotito sono frutto di questo modo di fare comunicazione. Modo in cui casca alla grande anche Byoblu (o meglio, più che cascare diciamo cavalcare), che a metà articolo riporta:

Il riferimento sembra alla sfilza di malori improvvisi che ogni giorno riempie le cronache locali: solo nelle ultime ore sono decedute per “malore fatale”, una donna di 34 anni, un luogotenente di 54, un papà di 46 anni e un anziano di 78 alla guida della propria automobile.

Vedete come diffondono malinformazione? Vengono riportate quattro morti improvvise, sulle 110 che è normale vedere quotidianamente – ma ben se ne guardano dallo spiegare che appunto quelle quattro, a livello statistico, sono irrilevanti. Se volessero dimostrare un aumento di malori improvvisi fatali dovrebbero citare almeno 120 morti improvvise nelle ultime ore.

Ogni giorno, da sempre, in Italia muoiono circa 110 soggetti senza che avessero diagnosi nefaste, senza che ci si aspettasse la loro morte. Tra quei 110 soggetti che muoiono di malori improvvisi sono inclusi una decina di giovani tra gli 0 e i 24 anni, in buono stato fisico e di salute. Lotito, come la maggioranza degli italiani, si limita a leggere i giornali, ad ascoltare le tv, senza mai approfondire. Se lo facesse si accorgerebbe che non sono aumentati i calciatori che muoiono all’improvviso, solo che oggi se ne parla di più perché la notizia attira più lettori. Il giorno che qualcuno interverrà punendo chiunque abbia giocato su questo sensazionalismo sarà sempre troppo tardi.

Qui trovate gli articoli del 2021 in cui spiegavamo i numeri sui malori improvvisi, con link alle fonti per ogni dato riportato:

E qui potete trovare tutti gli articoli sul tema scritti tra il 2021 ed oggi.

redazione at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.