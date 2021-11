Perché tanti atleti stanno crollando…

Qualcuno ci ha scritto che continuare a scrivere articoli facendo notare che stiamo trattando cose di cui avevamo già parlato in passato, seppur corretto, sia diventato stucchevole. Onestamente abbiamo trovato la critica abbastanza insulsa, visto che il nostro indicare che si tratta di cose già trattate serve solo a spiegare il fatto che non ripetiamo tutto quanto scritto la prima volta, visto che grazie all’utilizzo dei link possiamo rimandare agli “episodi precedenti”. Ma non siamo qui per polemizzare con chi ci critica, ci sono svariati siti di debunking, chi trova stucchevole quanto scriviamo può sempre leggere qualcun altro.

Perché questa premessa? Ma perché siamo ancora una volta di fronte a qualcosa che chiunque dotato di sufficiente spirito critico è in grado di smontare senza troppa fatica, anche facendo riferimento a episodi simili già trattati.

Ci avete segnalato post social e articoli dove viene mostrato un lungo elenco di sportivi che nell’ultimo periodo sarebbero collassati (in certi casi sopravvivendo all’evento, in altri no). Si tratta di un elenco che comprende nomi di tutto il mondo e viene fatto circolare a volte sostenendo che sia colpa del vaccino contro la COVID, a volte lasciando al lettore ipotizzare da solo una causa. Circola anche un video collage di spezzoni di TG dove vengono riportate notizie di questo genere.

Vi faccio vedere uno screenshot di una semplice ricerca google:

Si tratta dei primissimi risultati di una ricerca fatta usando le parole chiave High school football player collapsed e riducendo il periodo di ricerca a due anni, dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2012: vengono fuori cinque pagine di risultati, quasi tutti trattano eventi diversi. Ma tra il 2010 e il 2012 non avevamo pandemia e vaccini anti Covid-19. Io capisco che per alcuni sia una scoperta scioccante, ma, come abbiamo già raccontato qui su BUTAC più volte, ogni anno sono tanti i malori improvvisi che portano a collassare o morire, senza che ce lo si aspettasse. Come spiegavamo:

…tra gli 0 e i 24 anni in Italia, senza pandemia, in media ogni anno muoiono circa 3533 soggetti, quasi 10 al giorno. Alcune sono morti infantili, altri saranno per patologie, ma esiste una letteratura scientifica in merito alle morti cardiache improvvise anche nei giovani…

Il post che circola sostiene che quest’anno gli atleti morti o collassati così all’improvviso siano tantissimi – viene citata in alcuni post la cifra di 75 persone – ma come avete potuto vedere, solo in Italia, il numero annuale è molto più grande. Quando vedete utenti social che pubblicano commenti con la lunga lista di nomi di gente che avrebbe appunto avuto questo genere di malori improvvisi tentate di farli ragionare, magari recuperando info dall’articolo che avete appena letto, o da quelli che avevamo scritto in precedenza.

A e quando vi diranno che non è credibile mostrategli Google con la chiave di ricerca “studente morto all’improvviso”, anche lì (purtroppo) i risultati sono tanti:

Non credo di dover aggiungere altro.

