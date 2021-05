Mel Gibson e i Rothschild

Ci avete segnalato un post che avevamo visto girare anche sulle bacheche Telegram che seguiamo per monitorare la disinformazione. Per fortuna in quei gruppi Telegram non sembrava aver raccolto molti consensi…

Stavolta però ce l’avete segnalata su una bacheca Facebook, quella di una pagina che in poche ore ha totalizzato migliaia di like e condivisioni. Il post di cui parlo riporta una foto di Mel Gibson e questo testo:

Attacchi a Mel Gibson per il film sui Rothschild.



Di cosa tratta il film:

Di una famiglia di banchieri.

Questi banchieri hanno indebitato il mondo intero attraverso organizzazioni come la Banca dei regolamenti internazionali e la Banca mondiale, e attraverso organizzazioni globali come le Nazioni Unite, il CFR, il Gruppo Bilderberg.

A ogni singola menzione della famiglia Rothschild, i media di tutto il mondo hanno già dichiarato guerra al regista e vogliono fermare non solo la produzione del film, ma punire lo stesso Gibson.

Un uomo con le palle.

Vi potrei dire che non c’è una singola parole del post che sia corretta, che è tutta fuffa, e finirla qui.

Ma siamo su BUTAC e per dirvi questo tocca documentare con fonti, che tanto se siete tra gli oltre settemila che hanno messo like al post sappiamo che non andrete a verificare…

L’unica cosa vera è che a maggio 2019 si è tentato di vendere a qualche distributore il progetto di un film con Mel Gibson e Shia LaBeouf come protagonisti, Jon S. Baird come regista e John Patton Ford come sceneggiatore. Le cronache hollywoodiane parlano di un film satirico, che sarebbe dovuto essere prodotto dalla Los Angeles Unified Pictures in collaborazione con Black Box Management, Lowell Shapiro e Mike Dill. Ma a parte alcuni articoli, tutti datati maggio 2019, del film non esiste altro.

Sì, qualche lamentela c’è stata, soprattutto da parte di chi riteneva una pessima idea far recitare Gibson nella parte di un miliardario con radici ebree. Ne parlò il Guardian, sempre a maggio 2019. Siamo a maggio 2021, del film non è stato più detto nulla, Gibson sarebbe stato solo un interprete e il film sarebbe stato satirico.

Se non capite che chi diffonde il post qui sopra è un buguiardo che sta solo cercando ulteriori bugie da spacciarvi ci spiace, non possiamo fare molto per voi.

Non credo di poter aggiungere altro.

