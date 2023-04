MeteoWeb e la siccità in Piemonte

Ci avete segnalato un articolo apparso su MeteoWeb a firma Peppe Caridi che parla di siccità, articolo pubblicato il 25 marzo 2023 dal titolo:

Siccità, i dati meteo smentiscono i catastrofismi. Il caso del Piemonte

L’articolo mostra una mappa dell’Europa che viene dal sito Copernicus, nella sezione Soil Water Index. Nel testo dell’articolo Caridi sostiene che il problema siccità in Europa esista solo in Piemonte. Caridi non è un esperto del settore, bensì un giornalista pubblicista che ha scelto di riportare dei dati ben precisi. Dati che ovviamente danno ragione alla sua tesi: la siccità non c’è in Europa, solo il Piemonte ha qualche problema. Problemi che, come ci spiega Caridi, si risolveranno a breve:

Tra le poche zone in sofferenza, c’è il Piemonte nel nord/ovest dell’Italia. La mappa mostra anche lo zoom sulle anomalie di questo indice negli ultimi 16 anni, dal 2007 ad oggi. E’ evidente che queste anomalie dipendono dall’abbondanza o meno delle precipitazioni. La siccità del Piemonte, quindi, finirà. Il fiume Po tornerà a ingrossarsi così come tutti gli altri corsi d’acqua minori. Fermo restando che il problema dell’approvvigionamento idrico non è in ogni caso legato alla carenza di precipitazioni: in Italia, e in modo particolare al Nord Italia, piove così tanto che anche in un periodo così secco ci sarebbe comunque enorme abbondanza di acqua se solo avessimo una rete moderna e adeguata di dighe e invasi utili a raccogliere l’acqua che piove.

Il problema, in realtà, è che basta andare su Copernicus e vedere l’animazione che mostra le aree in cui c’è stata siccità nell’ultimo anno: esiste infatti un’animazione che lo mostra molto chiaramente, la trovate qui. Le aree colorate in giallo sono quelle in cui non piove, in arancione sono quelle dove il terreno è gravemente secco, in rosso quelle in cui ci sono problemi con le coltivazioni (e in generale con la vegetazione). Le aree colorate in blu invece sono quelle in cui il terreno sta tornando a condizioni normali. Fate caso a quanto blu vedrete nel corso dell’animazione. Vi sembra che sia solo il Piemonte a essere in stato d’emergenza siccità?

O come dimostra questa cartina, che ci illustra la situazione al 1 di aprile di quest’anno, le aree secche – pur venendo da un periodo di maggiori piogge – sono comunque tante. E di zone in blu se ne vedono davvero poche.

La disinformazione è una delle maggiori piaghe di questo secolo, farla su tematiche come quella del clima che impattano sulla vita di tutti è ancora peggio.

maicolengel at butac punto it

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.