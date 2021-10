Mineral Miracle Solution e coronavirus

In questi giorni sta circolando su vari social network (come Facebook o Telegram, per esempio sul canale “Gli amici di Gerardo e della buona vita”) la traduzione di uno studio che mostrerebbe come il diossido di cloro sia efficace contro il virus Sars-Cov-2, inibendo il legame della proteina spike del Coronavirus con i recettori ACE2 del corpo umano. Alla luce di questo studio, si consiglia di utilizzare la Mineral Miracle Solution come “rimedio sicuro ed efficace” per il Coronavirus di Wuhan (Covid-19). Sarà davvero così?

Andiamo a guardare lo studio, pubblicato dalla Remedy Publications nella sua rivista “Annals of Pharmacology and Pharmaceutics”. Lo studio, sviluppato da Norio Ogata e Takanori Miura della Taiko Pharmaceutical Co., in Giappone intitolato “Inhibition of the Binding of Variants of SARS-CoV-2 Coronavirus Spike Protein to a Human Receptor by Chlorine Dioxide”, prende in esame l’azione del diossido di cloro come potenziale inibitore del legame tra la proteina spike del Covid-19 e il recettore ACE2, attraverso una serie di esperimenti in vitro a varie concentrazioni di diossido di cloro in forma acquosa o spray con la sua denominazione commerciale, ovvero Cleverin (sempre della Taiko Pharmaceutical, che caso). Lo studio mostrerebbe come una concentrazione di 7,6 micromoli per litro di diossido di cloro sia efficace in soluzione acquosa al 50% contro la variante inglese, mentre la concentrazione sale a 15,3 micromoli per litro.

Analizzando bene però la rivista su cui è pubblicato lo studio, la “Annals of Pharmacology and Pharmaceutics”, vediamo che la stessa ha un impact factor di 0,710 calcolato sulla base delle citazioni di Google Scholar. Un po’ poco, a dire il vero. Qualche dubbio ulteriore sorge quando si scopre che la Remedy Publications è in pratica un pubblicatore di riviste Open Access inserita all’interno della Beall’s List, una lista che indica l’elenco di editori predatori ad accesso aperto in ambito scientifico. Non partiamo quindi benissimo.

Detto questo, però, è il caso di soffermarsi sul consiglio di utilizzare la MMS come “rimedio sicuro ed efficace”, cosa che non è scritta nello studio ma è suggerita nei post a più riprese, tentando di accomunare la quantità di diossido di cloro usata nello studio a quella presente nella MMS. Già abbiamo parlato su questo sito della Mineral Miracle Solution, spacciata come cura per ogni tipo di malattia e che invece si è rivelata niente altro che una soluzione al 28% di clorito di sodio, analoga alla candeggina industriale, che è estremamente tossica per il corpo umano e può provocare gravi problemi di salute, e che ha già visto il Ministero della Salute e i Carabinieri del NAS compiere arresti e sequestri del finto “rimedio”. Lo studio parla al massimo di 15,3 micromoli per litro di diossido di cloro, parliamo quindi di circa un milligrammo per litro, in linea con le indicazioni dell’EPA americana che indica come concentrazione massima per l’uso del diossido di cloro nella disinfezione delle acque quella di 0,8 milligrammi per litro. La concentrazione nella MMS del diossido di cloro è di circa il 28% in rapporto peso/volume, quindi parliamo di 28 grammi in 100 millilitri di prodotto. È quindi impossibile paragonare un prodotto usato nello studio come il Cleverin alla MMS, perchè parliamo di concentrazioni ben 280 volte superiori.

Come dicemmo sette anni fa, c’è in gioco la vostra vita, non sono chiacchiere da bar. Se qualcuno vi invita a pagine dove la gente si cura da sola, dove pseudo medici forniscono critiche senza prove al sistema sanitario e terapie alternative, denunciate la cosa alle autorità.

