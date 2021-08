Di nuovo, ancora, sui morti da vaccino

Nel cercare di terrorizzare coloro che hanno dubbi sui vaccini si muovono in tanti. A me fa arrabbiare quando a farlo sono soggetti che lavorando in qualche modo col pubblico dovrebbero essere i primi a vaccinarsi, e invece sono in rete a fare i disinformatori seriali. Come l’operatrice socio-assistenziale che qualche anno fa ha aperto un blog che ho inserito proprio oggi in Black List. Ma non è della signora o del suo blog che voglio parlarvi. Bensì di questo post, generato da un articolo apparso anche sul blog in questione:

Lo so, voi che leggete BUTAC con regolarità non avete alcun bisogno che rispieghi concetti già espressi più volte, ma specie negli ultimi tempi sono svariati i soggetti che sono arrivati qui a chiedere spiegazioni su notizie che non avevo trattato perché copia di vecchie bufale di cui avevamo già parlato. Chi non sa usare i motori di ricerca spesso si perde in un bicchier d’acqua. Quindi riassumiamo la questione un po’ per tutti. Nell’immagine qui sopra si legge di reazioni avverse e morti a seguito del vaccino. I numeri sono corretti, o meglio lo erano nella data in cui è stato fatto lo screenshot. Oggi sono sicuramente cambiati.

Comunque l’immagine all’epoca riportava un totale di 17503 morti. Credo sia un dato di inizio luglio. Viene condiviso anche con questa immagine qui, che forse qualcuno di voi sa di aver già visto qui su BUTAC con numeri diversi:

Questo significa che a causa dei vaccini sarebbero morte oltre 17mila persone? No, riprendo, aggiornandola, la stessa identica frase usata qualche mese fa:

Vediamo di capirci, in Europa sono state usate circa 616 milioni di dosi di vaccino al 26 luglio 2021. Ovviamente ci sono tanti soggetti che hanno già ricevuto la seconda dose, ma anche volessimo far finta che tutte le dosi siano per la metà delle persone siamo comunque di fronte a circa 300 milioni di vaccinati (non è così, sono di più, perché sono tantissimi quelli che hanno ricevuto solo una dose). Ma facciamo finta che siano solo 300 milioni di individui. Il tasso di mortalità in Europa ogni 100mila abitanti, per tutte le cause, è stimabile tra i 600 e i 750 morti all’anno. Quindi fosse passato un anno dall’inizio delle vaccinazioni non dovrei sorprendermi di avere un po’ più di 2 milioni di morti sui 300 milioni di vaccinati. Non è passato un anno quindi dobbiamo fare una proporzione. Facciamo finta siano passati sette mesi esatti dall’inizio delle vaccinazioni: mantenendo i numeri citati prima invece che 2 milioni di decessi me ne dovrei aspettare 1,2 milioni circa. Lo capite che i 17mila citati nell’immagine sono un’inezia, inezia che non è stata messa in alcuna evidenza da EMA perché al momento non risultano prove che quelle morti siano collegate al vaccino? Sono solo casi che sono avvenuti nelle due settimane di farmacovigilanza dopo la somministrazione. Ma è statisticamente normale ci siano quel numero di decessi, non per colpa di un vaccino, bensì perché la gente a un certo punto della sua vita muore.

Io davvero non credo che sia necessario aggiungere nient’altro, anche perché – dopo più di 4 miliardi di dosi somministrate nel mondo – se avete ancora dubbi sui vaccini non sono sicuramente io che posso farveli passare. Sarebbe bello in compenso che i datori di lavoro (se non è già in pensione) della cara operatrice socio-assistenziale le dessero il benservito.

I know, I am a dreamer…

