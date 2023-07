La Verità, il Nobel e i “dogmi sul clima”

Tra le segnalazioni che ci inviate ne è arrivata una in forma di immagine da La Verità, titolo:

Contesta i dogmi sul clima: il Nobel per la fisica in carica viene censurato dal Fmi

L’articolo, che ci è stato inviato dall’edizione cartacea del quotidiano diretto da Belpietro, riporta:

Clauser, insignito l’autunno scorso, non crede che il riscaldamento globale dipenda dall’uomo E il Fondo Monetario Internazionale annulla, via mail, il suo intervento previsto oggi.

Nella preview della versione online raccontano:

Come moltissimi altri scienziati, il fisico John F. Clauser, insignito l’anno scorso, non crede che il riscaldamento dipenda dall’uomo e che la CO2 sia dannosa per l’ambiente. Il Fmi cancella il suo intervento con una mail.

La dicitura “moltissimi altri scienziati” è utilizzata per enfatizzare il numero di sostenitori, ma è sempre fondamentale ricordare che la maggioranza degli scienziati ritiene che il cambiamento climatico abbia uorigine antropica, come ampiamente documentato in letteratura scientifica. Quindi quel “moltissimi altri scienziati” è solo sensazionalismo usato per generare dubbi. Ma anche andando a cercare i firmatari dei vari manifesti che negano che l’uomo possa avere un ruolo nei cambiamenti climatici che stiamo vivendo, non arriviamo a grandi numeri.

Ma veniamo ai fatti: è vero, il 25 luglio, nell’ambito di una serie di seminari organizzati dal’Independent Evaluation Office del Fondo Monetario Internazionale, John F. Clauser avrebbe dovuto tenere un seminario via Zoom dal titolo:

How much can we trust IPCC climate predictions?

Secondo Newsweek, che basa la notizia su quanto detto da soggetti vicino a Clauser (Co2 Coalition: associazione nata nel 2015 per educare i leader di pensiero, i responsabili politici e il pubblico sull’importante contributo apportato dall’anidride carbonica alle nostre vite e all’economia):

“Nobel Laureate (Physics 2022) Dr. John Clauser was to present a seminar on climate models to the IMF on Thursday and now his talk has been summarily cancelled,” the Co2 Coalition said in a statement. “According to an email he received last evening, the Director of the Independent Evaluation Office of the International Monetary Fund, Pablo Moreno, had read the flyer for John’s July 25 zoom talk and summarily and immediately canceled the talk. Technically, it was ‘postponed”.

Che tradotto:

“Il premio Nobel (Fisica 2022) Dr. John Clauser doveva presentare un seminario sui modelli climatici al FMI giovedì e ora il suo discorso è stato sbrigativamente cancellato”, ha dichiarato la Co2 Coalition in una nota. “Secondo un’e-mail che ha ricevuto ieri sera, il direttore dell’Ufficio di valutazione indipendente del Fondo monetario internazionale, Pablo Moreno, dopo aver letto il volantino per il discorso su Zoom di John del 25 luglio ha annullato sbrigativamente e immediatamente il discorso. Tecnicamente, è stato ‘rinviato'”

I toni di Co2 sono decisamente di parte, basta leggere la conclusione dell’articolo di Newsweek:

Clauser ha scritto di essere stato informato che Moreno ha annullato il suo discorso perché “temeva che potessi dire cose tecniche che erano superiori alle sue conoscenze e che non avrebbe capito”.

Quindi siamo di fronte a quella che suona una presa in giro: Clauser sembra dare a intendere che Moreno abbia annullato il seminario in quanto troppo ignorante per capirne il contenuto. Ma se Clauser è così sicuro di quanto sostiene perché, invece che un seminario o libri ed interviste, non si occupa di mettere insieme uno studio che dimostri una volta per tutte che ci stiamo sbagliando?

Perché vedete, come vi abbiamo già raccontato è vero che Clauser ha vinto il Nobel nel 2022, ma non per studi sul clima. Nega l’origine antropica, ma non produce lavori scientifici che dimostrino perché lui avrebbe ragione e il resto della comunità scientifica no. Invece i suoi colleghi Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann, anche loro vincitori del Nobel solo l’anno prima, hanno vinto proprio per studi in merito ai cambiamenti climatici, e loro non ne negano l’origine antropica, anzi.

Sia chiaro, io non ho studiato la materia, non sono un fisico, e per questo mi affido a chi ne sa più di me e ha pubblicato studi che dimostrino le sue tesi. Clauser invece fa affermazioni senza produrre studi che le supportino, perché? Perché dovremmo fidarci di chi nega qualcosa facendo cadere dall’alto il proprio parere, invece che ascoltare chi cerca di dimostrare il perché le cose vanno in un determinato verso?

La cosa che fa più impressione è vedere come un certo numero di testate siano allineate a questo modo di fare informazione, allineate al punto che sembrano tanti copia e incolla, di quello che si potrebbe a questo punto definire “pensiero unico”:

Un ultimo appunto in chiusura: la dicitura “premio Nobel in carica” non ha alcun senso. Chi vince il Nobel vince il Nobel, non è che l’anno dopo l’ha perso perché ha vinto qualcun altro, resta un vincitore del Nobel.

maicolengel at butac punto it

