Norimberga 2 – Scienza e class action Vol.1

Il nome a tanti di voi non dirà molto, ma l’avvocato Reiner Fuellmich è uno dei tanti soggetti che in quest’anno e mezzo di pandemia è stato protagonista di articoli e interviste sui siti di “controinformazione” italiana.

A ottobre 2020, ad esempio, ByoBlu si occupava di tradurre uno dei suoi video:

DURISSIMA DENUNCIA DI UN AVVOCATO TEDESCO: L’INFODEMIA SUL COVID? “È UNA TRUFFA, IL PIÙ GRANDE CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ” – R. FUELLMICH

Poi per un po’ dalle nostre parti non lo si è citato, per poi tornare alla carica alla grande ad aprile, con altri video e altri articoli tradotti in italiano. Anche ora si parla di crimine contro l’umanità e di una causa, che viene definita Norimberga 2. A parte che il paragone con Norimberga non sta in piedi e qui su BUTAC ne abbiamo già parlato in precedenza, vorrei che mi accompagnaste un secondo a vedere cosa dicono i giornali tedeschi di questo avvocato, definito da alcuni (qui sul sito di Raffaele Palermo) nell’ultimo mese “uno degli avvocati più potenti d’Europa”.

In realtà l’avvocato di Göttingen non è il più potente d’Europa, e nemmeno uno dei più noti, è un avvocato che in Germania è diventato noto all’inizio degli anni 2000. Famoso perché in una class action ha difeso dei soggetti che avevano comperato case grazie a dei prestiti di Deutsche Bank e siccome le case, in quanto fatiscenti, non rendevano quanto era stato promesso, lui si fece promotore di una denuncia penale contro chi aveva agevolato l’affare. Le cronache non sono chiarissime, trovo alcuni che dicono che avrebbe vinto alcune delle cause contro la Deutsche Bank, ma non sono stato in grado di reperire notizie su com’è andata a finire questa serie di cause intentate contro la banca. Di questa vicenda se ne parla ancora nel 2018. Fuellmich lo trovo citato principalmente per questa serie di cause, molto diffuso è un video di una trasmissione simile al nostro Report che risale al 2011 dove si parla sempre della stessa causa. Causa che deve comunque essergli valsa una discreta somma visto che i clienti che difende(va) erano (a quanto racconta) circa 4mila.

La pandemia

Non mi risulta che abbia avuto spazio sulle cronache tedesche oltre a questi eventi fino all’arrivo della pandemia, quando ha subito preso le difese, a quanto dicono i giornali tedeschi, di alcuni imprenditori intenzionati a fare causa al governo tedesco per le perdite avute a causa delle restrizioni.

Imprenditori che hanno accettato l’offerta di Fuellmich e hanno pagato 800 euro a cranio per questa “Norimberga 2” soldi che Fuellmich ha iniziato a incassare già nel 2020. In compenso la tanto pubblicizzata causa è ferma. Esiste un documento di una dozzina di pagine che dovrebbe essere la memoria delle accuse mosse al governo tedesco “per crimini contro l’umanità” ma è un’accozzaglia di già sentito. Dagli attacchi contro il governo (tedesco) per incostituzionalità delle misure restrittive, a supposti “danni da tampone” di cui chiedere risarcimenti. C’è tutto il panorama della disinformazione da COVID-19 che abbiamo visto girare anche in Italia, anche da noi tramite avvocati. Il testo di Fuellmich però è di dicembre 2020, e ad oggi non ha generato alcun risultato giudiziale. La causa è sempre ferma al punto zero, Fuellmich continua a tirare su follower (e probabilmente denari).

Sia chiaro, non metto in dubbio che Fuellmich stia intraprendendo una causa contro il governo tedesco, chiunque può querelare un governo o dei soggetti all’interno dello stesso, il problema sono le basi su cui far partire questa causa. Le fondamenta della causa che vuole fare Fuellmich sono perlopiù errate, come viene spiegato nelle note di questa lunga intervista che il Fuldaer Zeitung gli ha fatto a inizio 2021.

Concludendo

Anche da noi, probabilmente, ci sono avvocati che stanno facendo come Fuellmich: tutto lecito, sia chiaro, ma se anche da noi i motivi delle possibili cause contro il governo sono gli stessi sfruttati da Fuellmich credo che questa gente spenderà i propri denari inutilmente.

Purtroppo chi può guadagnare da cause come queste ha tutto l’interesse a spargere disinformazione, sfruttando tutti i modi possibili.

Non credo di dover aggiungere altro.

