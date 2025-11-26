Nutella Gift, la truffa golosa

Ancora truffe sponsorizzate, ancora fregature che portano soldini a Meta. Stavolta è (di nuovo) il turno della Nutella, con il post che vedete qui sopra e che recita:

Ciao a tutti! Lavoro presso un partner di Nutella.

Avevamo un grande ordine aziendale di cofanetti regalo Nutella Gift Box. All’ultimo momento il cliente ha rinunciato in parte — hanno cambiato il concept dei regali. Il lotto era già stato preparato ed era pronto per la spedizione.

Per non “congelare” il resto fino alla prossima promozione, per dipendenti e partner abbiamo aperto un link riservato con prezzo scontato (senza pubblicità né promo). È un link dalla newsletter interna – lo si può tranquillamente condividere finché la pagina rimane attiva.

Dentro il box ci sono la Nutella originale e vari dolci in confezione regalo. È tutto nuovo, sigillato; possono esserci solo lievissime tracce di conservazione sulla pellicola esterna, se la scatola arriva proprio da quel lotto – ma questo non influisce in alcun modo sul set e sul contenuto.

Il link lo lascio nei commenti 🥰

E un altro che fa leva sui regali per i bambini:

Onestamente, stavo già impazzendo a pensare a come fare felici i bambini per le feste, che fosse qualcosa di carino e non il solito giochino

Ho visto il Nutella gift box a un prezzo speciale e non ho saputo resistere – è già tutto confezionato benissimo, resta solo da nasconderlo fino al giorno giusto

Se anche voi state cercando un regalo dolce e carino per la famiglia/i bambini, adesso si può prendere a un prezzo davvero conveniente. Il link lo lascio nei commenti

Post che hanno centinaia di interazioni su ogni profilo (falso) da cui sono stati condivisi come post sponsorizzati. Quanti di quelle centinaia di like arriveranno a inserire i propri dati sui siti pubblicizzati? Anche fosse solo un 1% è già troppo.

Oltretutto grazie a intelligenza artificiale e bot le interazioni nei commenti da parte di altri profili fake – creati apposta per convincervi della bontà della promozione – sono sempre più realistiche:

Chiede Leonardo:

È davvero vero? Qual è il senso di distribuire gratuitamente set così costosi?

Risponde “Aurora”:

Certo, per l’azienda Nutella è una tradizione annuale: rendere felici i propri clienti prima delle feste, in cambio di buone recensioni

O ancora:

Scusate, domanda si può pagare alla consegna e come devo fare? Qualcuno mi sa dire grazie

A cui viene risposto:

Ciao, il prezzo speciale è valido pagando online tramite il link fornito nei commenti.

Botta e risposta che servono a tranqulllizzare quelli che vedono il post e si domandano se non sia appunto una truffa. Lo è, una truffa identica alle altre mille che vediamo circolare giornalmente sul social più bucato del web.

Se clicchiamo sul link, finiamo sul solito finto sito Nutella:

Rispondete alle solte facili domandine:

Stavolta le domande sono ben 5, prima di arrivare alle solite congratulazioni:

E alla scelta dei pacchi, dove uno è sempre, sempre vincente:

A quel punto arriva la solita richiesta di dati, e poi del numero di carta di credito per pagare l’economica spedizione, ed è qui che ci fregano del tutto: una volta inserito il numero della nostra carta, infatti, il conto verrà svuotato, e probabilmente i nostri dati verranno usati per clonarci con un profilo web credibile e dotato appunto di carta di credito.

Concludendo

Il fatto che questo tipo di truffe continuino a circolare così tanto è solo la dimostrazione che nel nostro Paese, soprattutto tra quelli che frequentano certe piattaforme social, c’è un tasso di analfabetismo digitale così elevato da far sì che qualcuno ci caschi con deprimente regolarità. Vittime che andrebbero difese dal sistema e dalla piattaforma su cui passano ore; e invece nessuno fa nulla, se non prenderle per il sedere perché considerati utenti sprovveduti, incapaci di riconoscere una vera promozione da una truffa. Così non va. Dovremmo fare fronte comune contro chi sfrutta le nostre debolezze per arrivare a facili guadagni sulla nostra pelle.

Non credo di poter aggiungere altro.

