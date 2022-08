La telefonata choc al farmacista sul blog del senatore

Sul blog di Gianluigi Paragone, senatore della Repubblica italiana, il 14 agosto 2022 è apparso un articolo a firma Nicky Ionfrida, non iscritto all’Ordine dei Giornalisti ma, come riporta la sua bio sul blog del senatore:

Dal 2010 inizia a collaborare con diverse realtà legate al mondo dell’informazione. Qualche anno più tardi approda nella redazione di UrbanPost.it, poi in quella di Business.it, ricoprendo per entrambe il ruolo di redattore. Dopo aver gestito un blog di controinformazione durante il periodo pandemico, a inizio 2022 viene incaricato del ruolo di Responsabile della Comunicazione e Social Media Manager del Coordinamento Regionale Italexit – Calabria. Attualmente collabora a tempo pieno con la redazione de Il Paragone in qualità di redattore.

L’articolo – se così si può chiamare, visto che è la trascrizione in italiano di un video che arriva dagli States – s’intitola:

Vaccino, la telefonata choc di un papà alla farmacia: “Avete rovinato mio figlio”. La risposta è raccapricciante

Le uniche righe scritte di propria mano da Ionfrida sono queste:

Un papà ha registrato una telefonata fatta alla farmacia che ha fatto l’iniezione del vaccino anti-Covid a suo figlio. Il bambino, di soli 7 anni, era stato portato dalla mamma ad insaputa del padre. Pochi giorni dopo l’inoculazione, il ragazzino è dovuto essere ricoverato in ospedale a causa di una miocardite. Il papà si è imbestialito con la farmacista, che ha risposto alle domande del genitore in un modo veramente assurdo. Ecco la trascrizione della chiamata.

A diffondere per primo in rete il video (che è poi solo un file audio con un’immagine fissa) è stato il profilo Twitter @rotor_motor13b, aka Danny Walker, che l’ha diffuso appunto su Twitter il 6 agosto 2022. Danny Walker è un profilo anonimo che, secondo la bio che riporta su Twitter, apparterrebbe a un australiano che ora vive in UK e che avrebbe lavorato nel settore finanziario, per poi passare a guidare camion. Un profilo di assoluta trasparenza, direi. Un profilo a cui un altro utente su Twitter (@anno_domini2000 aka Dead Schrödinger Cat) l’8 agosto chiede di poter avere un file .mp3 completo per poter realizzarne la traduzione italiana. Dead Schrödinger Cat è un altro profilo assolutamente affidabile e trasparente, iscritto a Twitter da maggio 2009. Dalla sua bio:

Dentro la scatola sono sia morto che vivo. Non sbirciare. / Conservatore / Vi osservo sfasciare il mondo con la birra in mano e il rutto libero.

L’audio che viene diffuso su Twitter da due anonimi è a sua volta anonimo al 100%: abbiamo un padre che non si identifica, il quale chiama un farmacista, che a sua volta non si presenta con nome e cognome o con il nome della farmacia da cui sta rispondendo – non so voi, ma io che ho un negozio quando rispondo ritengo essenziale dare queste informazioni.

La telefonata è il supposto sfogo di un padre che sostiene che il figlio sia stato ricoverato per miocardite, e come spiegato nel titolo dell’articolo di Ionfrida il fulcro sarebbe la risposta del farmacista, che direbbe al padre incavolato che gli operatori sanitari non allertano sui rischi della vaccinazione, miocardite inclusa…

…Perché potremmo spaventare i genitori, e quelli non vaccinerebbero più i loro figli.

Questo è il fulcro della telefonata anonima. In quanto telefonata anonima ovviamente è impossibile per me fact-checker verificare alcunché, come lo è per Ionfrida, la differenza è che lui lavora per un senatore della nostra Repubblica, candidato politico di un partito alle prossime elezioni, io sono solo un semplice cittadino che ha aperto un blog per passione nei confronti della corretta informazione. Nessuno mi paga, Ionfrida è pagato da un senatore della nostra Repubblica, senatore a cui evidentemente sta bene che vengano accettate testimonianze anonime che accusano la categoria dei sanitari di fregarsene di supposte gravi conseguenze della vaccinazione anti Covid-19.

Il problema però non è solo il fatto che la telefonata è anonima, il problema è che si danno informazioni parziali, non corrette e fuorvianti e se ne omettono altre, scegliendo la strada del sensazionalismo, un sensazionalismo che può spaventare ulteriormente chi ancora non si è vaccinato, ma anche i già vaccinati, che si convincono di aver fatto una cosa sbagliata. Nella telefonata, infatti, il “papà” ripete tutti i luoghi comuni no vax che abbiamo sentito ripetere nel corso degli ultimi anni senza che il “farmacista” contesti assolutamente niente di quanto affermato con tanta sicumera, accettandole come vere senza aprire bocca, come ad esempio la solita confusione tra effetti avversi segnalati ed effetti avversi correlati, di cui si è parlato fino alla nausea, o che “il 20% delle persone con miocardite muoiono”, di cui avevamo parlato qui.

Vi linko, perché l’ho trovata fatta molto bene, la pagina dedicata a Covid-19 e miocarditi del Children’s hospital di Los Angeles. Qui i fatti sono spiegati molto bene, vi riassumo quanto spiegano, ma dal link potete verificare da soli.

È vero che esistono rare possibilità che si sviluppino miocarditi in seguito al vaccino a mRNA contro Covid-19, specie nei giovani.

Un’eventuale rara miocardite – che nella stragrande maggioranza dei casi si risolve senza conseguenze – è da preferirsi alle conseguenze a lungo termine di Covid-19 il quale, anche se colpisce in forma lieve i più giovani, può comunque portare a strascichi per lungo tempo, come la letteratura scientifica ha già evidenziato.

La stessa malattia può causare problemi cardiaci, e a oggi i dati mostrano come le miocarditi da Covid-19 abbiano effetti più seri di quelle da vaccino.

Tutte queste cose andrebbero evidenziate se si vuole fare informazione nella maniera corretta, invece che lasciar parlare un anonimo papà, evidentemente (che esista o no, in questo caso fa poca differenza) indottrinato dalla narrazione no vax.

Potete leggere un approfondimento sulle miocarditi da vaccino su Dottore, ma è vero che…? qui, e qui il parere della Società italiana di Cardiologia su miocarditi e vaccino anti Covid.

