I pirati dirottatori e le immagini che li rappresentano

Ci avete segnalato un post apparso sulle bacheche social di un senatore della Repubblica Italiana, Manfredi Potenti, senatore in forza alla Lega.

Di seguito potete vedere il post come è apparso su Twitter:

Nel post oltre al testo è presente un’immagine con le solite scritte in sovraimpressione. Le scritte riportano:

Sgominati dirottatori nel mar Tirreno.

Grazie battaglione San Marco!!!

La foto è un’immagine di scena tratta da un film con Tom Hanks, Captain Phillips, film che racconta appunto di una nave assalita da dei pirati. La nave però non era nel Mediterraneo e i pirati erano appunto pirati veri, con armi e disperazione.

Quelli che invece hanno tentato di dirottare la Galata Seaways erano solo dei disperati, come è possibile vedere in questo video:

Cronaca del degrado politico-mediatico.

Il min. della difesa (non quello parody) parla di un dirottamento, i media amplificano senza verificare.

I media internazionali diffondono questo video per percularci: “questi sarebbero i dirottatori”.

I media italiani censurano il video. pic.twitter.com/PbzQiG8YG4 — Gianluca Martino (@gianlucamart1) June 11, 2023

Manfredi Ponente, non contento del post su Twitter, aveva pubblicato la stessa immagine anche su Facebook, con un post molto più lungo:

🔴MANCAVANO SOLO I PIRATI…

ADESSO, PENE ESEMPLARI AI DIROTTATORI !!

UN GRAZIE AL BATTAGLIONE SAN MARCO, PER LA RAPIDA LIBERAZIONE DEL PERSONALE DI BORDO !!

Una nave turca, Galata Seaways, diretta in Francia, è stata oggetto di un tentativo di sequestro da 15 clandestini all’altezza dell’isola di Ischia, nel golfo di Napoli. Alcuni migranti, armati con coltelli, hanno tentato di entrare nella plancia di comando con l’intenzione di dirottare il traghetto e di sequestrare l’equipaggio. L’intervento delle forze speciali del battaglione San Marco, con due elicotteri, ha permesso di sventare il blitz e di riportare la situazione alla normalità. “I dirottatori della nave sono stati catturati. Tutto è finito bene”, ha spiegato il ministro della Difesa, Guido Crosetto. La nave è stata condotta in rada a Napoli.

I 15 disperati che si vedono nel video poco sopra, però, non hanno davvero nulla a che fare con i protagonisti di Captain Phillips, insistere in questa narrazione errata serve solo ad attirare il plauso di chi non approfondisce, e la presa in giro di chi si rende subito conto dell’errore.

Nel film oltretutto i pirati, oltre che armati erano anche molto violenti, nel caso di cronaca attuale invece i fatti erano molto meno avventurosi, anche se il nostro Ministro della Difesa ha pensato che fosse il caso dispiegare le forze speciali. Riportiamo da Rolling Stone:

…le quindici persone, scoperte venerdì pomeriggio, si erano nascoste nel cassone di uno dei tanti tir trasportati dalla Galata Seaways. Secondo le prime verifiche fatte dalla procura, basate sulle testimonianze del comandante, di alcuni membri dell’equipaggio e degli stessi migranti, le persone fermate sono state scoperte dopo aver squarciato il telo di un camion con un taglierino per prendere aria. Se vi state chiedendo di quali armi potessero avere a disposizione i pericolosissimi dirottatori per prendere possesso dell’imbarcazione, be’, è presto detto: due coltelli da cucina e un taglierino.

Manfredi Potenti in quanto Senatore della Repubblica prende uno stipendio pagato dalle tasse di tutti i cittadini del paese che rappresenta, vogliamo sperare che vista la brutta figura provveda a rimuovere i post, spiegando l’errore, come andrebbe fatto ogni volta che si sbaglia.

