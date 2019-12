Questo consiglio si trova alla fine di un elenco di suggerimenti salutisti in inglese che si sta diffondendo anche sul web italiano, il meme che circola è questo:

Don’t take your medicine with cold water

Don’t eat heavy meals after 5 pm

Drink more water in the morning, less at night

Best sleeping time is 10pm to 4am

Don’t lie down immediatly after taking meal

Answer phone call from left ear.

When phones battery is low to last bar, don’t answer the call beacuse the radiation is 1000 times stronger.

Si tratta di un mix di consigli che sembrano di buon senso, gli unici probabilmente che abbiano un vero senso sono i due legati al mangiare, evitare cibi troppo pesanti dopo una cert’ora e non andare a letto subito dopo aver mangiato. Ma quelli che voglio velocemente trattare sono gli ultimi due, i più “divertenti”.

Rispondete al telefono dall’orecchio sinistro

Non esiste alcuna base scientifica a sostegno della tesi che rispondere dall’orecchio sinistro sia meglio che da quello destro; sia chiaro, c’è sicuramente dibattito scientifico su quanto possa essere dannoso passare troppo tempo col telefonino incollato all’orecchio, ma basta usare un auricolare se si usa molto per evitare quel tipo di contatto. Spacciare la cosa come un consiglio di buon senso serve solo a creare confusione in chi legge questi posterini in rete, e si fida. Purtroppo sono tanti quelli che sulla base di immagini come queste si creano idee preconcette sbagliate.

Non usate il cellulare se ha la batteria scarica

Questa è una di quelle leggende urbane che durano da anni, esiste la convinzione, senza fondamento, che un cellulare scarico invii più radiazioni, ma è una assoluta sciocchezza. È vero che se vi trovate in zone con basso segnale il cellulare dovrà inviare segnali più potenti per poter trovare campo, ma non ha nulla a che fare con la carica della batteria. Ripeto l’unico consiglio valido, se siete di quelli col telefonino sempre attaccato all’orecchio, è quello di usare auricolari e non tenere il telefonino tutto il giorno a contatto col vostro orecchio.

Condividere l’immagine significa condividere disinformazione. Evitatelo…

