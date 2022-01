David Sassoli e la propaganda antivaccinista senza ritegno

Un utente Twitter che ha bloccato BUTAC da tempo, così che non possiamo vedere (almeno direttamente) la sua bacheca, ci viene segnalato per questo post:

Rispetto per la morte di #DavidSassoli. ma è morto in seguito alla terza dose? Non c’è nessuna correlazione? Non rendete pubblica neppure l’autopsia? O non la fate neppure? Costringete la gente a vaccinarsi e a morire. State costruendo una tirannia sanitaria mai esistita prima.

L’utente è Paolo Becchi, filosofo e accademico italiano, ritenuto da certa stampa l’ideologo del Movimento 5 Stelle nel 2013, per poi allinearsi con le idea sovraniste della Lega di Salvini.

Il post risale alle 8:54 di mattina dell’11 gennaio 2022. Un classico post che pur parlando di rispetto per la scomparsa del presidente del Parlamento europeo in realtà è quanto di più lontano da quel rispetto che usa come paravento. Che Sassoli stesse male da mesi lo si sapeva, aveva avuto la stessa malattia che aveva portato anche me in ospedale a settembre 2020: la legionella. Solo che lui aveva anche un mieloma, e pur avendo combattuto e vinto contro la legionella il suo corpo era debilitato dalla patologia oncologica. Patologia che si portava dietro da svariati anni.

Un’informazione per i miserabili no-vax che stanno speculando sulla scomparsa di David Sassoli. Sassoli dieci anni fa aveva subito un trapianto di midollo a seguito di un mieloma, tumore delle plasmacellule. Che un dio, se c’è, non vi perdoni. — David Carretta (@davcarretta) January 11, 2022

Sassoli è morto per colpa di quella malattia, nulla a che vedere con la pandemia, nulla a che vedere con terze (o qualsiasi altre) dosi di vaccino.

Lo so che già tutti i giornali hanno già spiegato i fatti, ma quasi tutti hanno affrontato la questione usando tweet di anonimi utenti social. Paolo Becchi non è un anonimo utente Twitter, è un soggetto che firma articoli su testate giornalistiche, già editorialista del Sole 24 Ore, attualmente tra le firme di LiberoQuotidiano, autore insieme a Giovanni Zibordi di svariati articoli sulla pandemia, alcuni trattati anche qui su BUTAC. Sempre insieme a Zibordi firma spesso articoli sul blog di Nicola Porro. E ha firmato un libro a sei mani, insieme a lui Zibordi e Nicola Trevisan, con un titolo che è tutto un programma: Stop Vax. L’editore, tenetevi forte, è una nostra vecchia conoscenza: ByoBlu.

Non so come mai quasi nessun giornale italiano nel difendere la memoria di Sassoli faccia il nome di Becchi, ma siccome il filosofo Paolo Becchi ama accusarci di essere dei bufalari ci tenevamo a fare sì che il suo tweet non passasse inosservato.

AGGIORNAMENTO

Il tweet di Becchi non è passato inosservato anche all’Università dove è docente che ci ha tenuto a prendere le distanze:

Nell’esprimere cordoglio per la scomparsa del Presidente #Sassoli, l’Università di Genova prende doverosamente le distanze dai contenuti del tweet del prof. Paolo Becchi (11.01.2022) precisando che si tratta di opinioni strettamente personali e non condivise dall’Istituzione. — Università di Genova (@UniGenova) January 11, 2022

BUTAC è da sempre europeista e non può non soffrire alla perdita di un soggetto come David Sassoli, europeista della prima ora, ottimo giornalista e a quanto ci raccontano gli amici che l’avevano conosciuto anche bella persona dal punto di vista umano. Speriamo davvero che ci siano tante persone come lui in seno all’Unione, perché fosse per gente come quella citata poco sopra il progetto UE andrebbe chiuso domani.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

