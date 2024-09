La sciamana, la biorisonanza e la quantistica

A giugno 2024 qui su BUTAC parlammo di una metodologia terapeutica basata sulla “biorisonanza”, che, secondo chi la proponeva, sarebbe:

…un’avanzata tecnologia quantistica in grado di valutare il tuo stato di salute. Mediante la registrazione di circa 12.000 frequenze elettromagnetiche emesse naturalmente dal tuo organismo è capace di fornire una fotografia dettagliata del tuo livello di benessere psico-fisico e di indicare le aree critiche su cui intervenire.

Non ci eravamo accorti all’epoca che il “software medicale” su cui si basa la tecnologia a cui facevamo riferimento fosse stato oggetto di svariate puntate di Striscia la Notizia tra aprile e maggio 2024 (i servizi di Chiara Squaglia ve li linkiamo a fine articolo). Nei servizi Squaglia si occupava di una “sciamana guaritrice” che proponeva tale metodologia terapeutica basata sullo stesso software medicale a cui facevamo riferimento a giugno.

Perché ne riparliamo? Ovviamente non perché siano usciti studi che ne attestino l’affidabilità, no: il software medicale resta fuffa senza alcuna prova di un suo funzionamento terapeutico. Ne riparliamo perché, anche grazie alle denunce di Striscia, la sciamana in questione è stata arrestata, come riportava il Corriere del 13 settembre 2024:

Sara Duè e Yuri Tassinari, la coppia di «sciamani» e sensitivi arrestata: «Hanno fatto sospendere le cure a un bambino malato di tumore» Le indagini della Procura di Brescia sui due emiliano-romagnoli: arrestata anche una terza persona. La 40enne era finita al centro di servizi di Striscia la Notizia anche per le cure alternative proposte a Massimo Mariani, 46enne di Ravenna, poi morto. Da lì la denuncia dei genitori del bimbo…

…sono stati arrestati alle prime luci dell’alba di giovedì 12 settembre dopo mesi di indagini condotte dalla Procura e dai carabinieri del capoluogo lombardo sulle terapie di cura fatte sospendere ai genitori di un bambino di due anni malato di tumore alla vescica (residenti nel Bresciano). Nel 2023 dopo aver appurato gli scarsi risultati della «terapia», i genitori del piccolo avevano denunciato ai carabinieri la truffa subita: pagarono 1650 euro per una salvifica terapia alternativa effettuata tramite un macchinario a distanza negli Stati Uniti.

Il macchinario a cui fa riferimento il Corriere è lo SCIO di cui sopra, e non sono solo Sara Dué e Yuri Tassinari a farne uso in Italia. Ci sono altri che la usano: quanto riportavamo nel nostro articolo di giugno, ad esempio, veniva dal sito di un ex calciatore semiprofessionista, ora osteopata e chinesiologo, con una laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività fisiche.

Su uno dei siti che propongono la terapia con il macchinario quantistico ci raccontano che si tratterebbe di un dispositivo:

…Inventato dal professor William Nelson – medico, fisico e matematico statunitense – lo SCIO/QUEST 9 si basa sullo sviluppo tecnologico della fisica quantistica.

Ma se cerchiamo con attenzione scopriamo che William Nelson oggi si fa chiamare Desiré D. Dubounet (ha fatto la transizione da uomo a donna qualche tempo fa) e vive in Ungheria dove si è rifugiata in seguito alla condanna per frode del 2007. La condanna era arrivata per uno strumento chiamato EPFX che poteva, secondo il suo inventore, diagnosticare e distruggere di tutto, dal cancro alle allergie, sparando radio frequenze contro il corpo.

Lo SCIO non è altro che l’EPFX con un nome diverso, nulla di più. In Italia, sui siti che ho potuto visionare, viene proposto come strumento che aiuta a fare delle diagnosi, ma di suo non è uno strumento diagnostico. Onestamente non credo sia la stessa cosa che viene raccontata dal vivo nelle strutture in cui ne viene fatto uso. In un Paese normale, dopo l’arresto della sciamana, e senza bisogno di ulteriori denunce, le forze dell’ordine si metterebbero ad indagare su ogni struttura che sfrutti questa tecnologia per verificare se lo facciano con promesse di cura e guarigione, o se si limitino a parlare di radiofrequenze.

E per non farci mancare nulla, si tratta sempre dello stesso strumento di cui parlava Gabriele Ansaloni, in arte Red Ronnie, e di cui aveva parlato in maniera decisamente approfondita il nostro RC con ben due articoli, uno in cui smontava i meccanismi del sistema e l’altro in cui ci raccontava con dovizia di dettagli vita e opere di Desiré Dubounet, nata William Nelson.

Il fatto che ci siano soggetti che sostenendo di avere a cuore la salute delle persone sfruttano l’invenzione di qualcuno che è stato condannato per frode mi fa venire i brividi sulla schiena, specie quando penso ai genitori delle persone che si sono curate con queste terapie, convinte di stare aiutando il proprio corpo.

Qui, per data, i vari servizi di Striscia la Notizia sulla sciamana ora arrestata.

