Sidney Powell, Tucker Carlson e il negazionismo

L’account di BUTAC ha ricevuto una mail, anzi a dire il vero durante il weekend ne ha ricevute svariate, ma una mi è piaciuta più di altre e ho deciso di trattarla. L’utente NoFlySmoke ci scrive:

in questi link c’è Sidney Powell che afferma che sono state fatte innumerevoli frodi elettorali secondo me visto che siete sicuri che siano bufale potete denunciare Sidney Powell. io sono certo che siano vere perchè tutti i media tentano di oscurare questa cosa. perciò significa che hanno la coda di paglia. se voi non avete la coda di paglia denunciate Sidney Powell

I link che allega sono questi:

https://www.facebook.com/watch/?v=3453609988069291

https://agenparl.eu/usa-sidney-powell-alcuni-potrebbero-aver-bisogno-della-protezione-dei-testimoni-dopo-la-nostra-denunc/

https://ww39607w.civico20news.it/sito/articolo.php?id=

Il terzo non funziona perché NFS ha fatto casino con l’url, quello corretto è questo: https://www.civico20news.it/sito/articolo.php?id=39607

I tre link riportano tutti e tre la stessa identica cosa: le parole di Sidney Powell, uno degli avvocati che sta seguendo le denunce per dimostrare le supposte frodi elettorali che hanno portato Biden a vincere le elezioni americane.

Il link di Civico20News ad esempio titola:

L’avvocato di Trump: Abbiamo identificato matematicamente l’esatto algoritmo che hanno utilizzato per rubare le elezioni

Ma vedete, già definire Powell “l’avvocato di Trump” è disinformare: Sidney Powell infatti si è unita al team dei legali di Donald Trump solo dopo le elezioni, l’avvocato di Trump è Rudy Giuliani, sotto cui sta un team legale di cui fa parte anche l’avvocata cospirazionista Sidney Powell. Avvocata già nota alle cronache per sostenere le teorie di Qanon… Già questo per me sarebbe sufficiente per bollare ogni notizia che la riguarda come notizia dubbia. Ma andiamo avanti, Sidney Powell si è fatta intervistare da tante testate, tra cui Fox News, l’amica Fox, il canale che ha difeso Donald Trump durante tutta la sua presidenza. Il canale che fino al giorno delle elezioni ha fatto di tutto per aiutare Donald Trump a vincerle.

Powell è tra coloro che hanno accusato Biden di avere vinto ad esempio grazie ai voti di elettori deceduti, o ancora grazie a una manipolazione informatica dei dati provenienti dalle macchine usate per il voto. Tutte accuse portate anche da Powell in questi giorni, tutte accuse senza uno straccio di prova. Un classico caso di teiera di Russel (NFS, se non sai cosa sia la teiera di Russel te ne prego, studia un po’ di più e stai meno davanti a siti del menga).

Il fatto che Powell non presenti prove non è qualcosa che sosteniamo noi di BUTAC, è qui il problema per persone come NFS…

Chi sostiene che Powell non porti alcuna prova sono praticamente tutti coloro che non tifano ciecamente per il – tra poco ex – POTUS, compresi i giornalisti pro-Trump, come Carlson Tucker di FoxNews. Persone che fino a poche settimane fa avrebbero fatto di tutto per difendere il loro presidente ma che poi, di fronte alle evidenze, hanno dovuto accettare il risultato. Tucker si è sentito in dovere di scusarsi per aver diffuso la sciocchezza dei morti che hanno votato Biden.

Vedere quanti pendono dalle labbra di gente che ha dimostrato di essere inattendibile mi lascia sconcertato, anche oggi ho assistito a una discussione sulla bacheca di un amico dove le prove (per ora mai viste) di Powell venivano presentate come certe e provate. Mi ha lasciato allibito, anche perché, come già ripetuto altre volte, chi sosteneva Powell non era il classico sprovveduto che fatica a scrivere in italiano corretto. No, era un professionista, laureato in materia scientifica, stimato nel suo campo.

Un professionista che tra le altre cose, difendendo un’avvocato filo-Qanon, pubblicava questo:

Chi crede che Trump sia un neofascista neonazista che amerebbe il KKK, cattivone riccone imbecille, ha la testa lavata dai media pagati da Soros, il Qatar, soldi indiretti cinesi, che sono da tempo diventati degli strumenti che diffondono solo bugie su certi argomenti. Volete credere a questa narrativa ? Allora potere credere anche ai rettiliani e ai terrapiattisti.

Scrivere quanto sopra difendendo Powell e le sue tesi è ridicolo…

Non credo di poter aggiungere altro, ad oggi nessuna delle tesi di frode è stata dimostrata, via via sono state controllate e smontate una dopo l’altra. Ci saranno novità con quello che Powell presenterà alla Corte Suprema? Aggiorneremo volentieri l’articolo. Ma finora sostenere che Powell abbia dimostrato che ci sia una frode elettorale significa credere ciecamente alle narrazioni di anonimi bufalari. Non ci fate una bella figura.

