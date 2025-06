Il falso inno di Springsteen e Swift contro Trump

Si, è decisamente abbastanza: è da circa un mese, infatti, che pagine social di vario genere condividono una notizia completamente inventata. Qui nella sua versione in inglese, che mi avete segnalato oggi:

“Enough Is Enough.” That’s all Bruce Springsteen said before the lights dimmed — and the world changed. The crowd stood frozen… then Taylor Swift appeared without warning. Side by side, they launched into a brand-new, defiant anthem — raw, furious, and impossible to ignore. As the final chord rang out, five chilling words lit up the screen: “You know what this is about.” Fans screamed….Cameras flew….. STUNNED. Now, with the Musicians Union stepping in and whispers of a secret EP, one thing is clear: Springsteen and Swift didn’t just drop a song — they lit a fuse.

Che tradotto:

Una storia che piace a tanti fan dei due cantanti e oppositori di Donald Trump. Ma è appunto una notizia falsa – forse, ma non posso esserne sicuro, figlia di quella Operazione Overload di cui vi abbiamo parlato più volte in precedenza.

Taylor Swift e Bruce Springsteen non hanno cantato insieme, né a un concerto di Springsteen in cui Swift sarebbe apparsa a sorpresa né in altra occasione, è tutto completamente inventato, come è falsa la foto che li mostra insieme. Tutto circola grazie ad articoli pubblicati su testate fasulle o blog neonati (che a loro volta potrebbero far parte dell’Operazione Doppelgänger) come questo del 29 maggio 2025 apparso su FreshStoryes.lol (scritto proprio così) dove come chicca finale ci raccontano che:

In the hours that followed, the American Federation of Musicians issued a public statement in support of both artists. “Springsteen and Swift are using their voices in the way musicians always have—challenging power, sparking conversation, and refusing to stay silent in the face of pressure,” it read. “We stand with them.”

Sources close to the pair confirmed whispers of a collaborative EP in the works—recorded in secret, and likely to be released without fanfare. The focus, it seems, isn’t on charts or headlines, but on meaning. On intention.

In a moment where many choose silence to stay safe, Springsteen and Swift chose harmony and resistance. This wasn’t just music—it was a declaration.