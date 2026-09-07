Toxoplasmosi, vaccini e pregiudicati

Andiamo a ritroso per verificare da dove proviene un inquietante allarme sui vaccini anti-COVID, e quanto agli antivaccinisti interessi controllare le proprie fonti

Come qualcuno di voi ricorderà, qui su BUTAC abbiamo ricominciato una battaglia sistematica contro chi sfrutta la disinformazione per manipolare la percezione del pubblico più suggestionabile nei confronti di farmaci basilari come i vaccini.

Oggi denunciamo – e cerchiamo di confutare – il post apparso sul canale Telegram di Database Italia, post che vi riportiamo per intero:

Il VAX era infarcito di parassiti cerebrali TOXOPLASMA GONDII che trasformano le persone in psicopatici arrabbiati, ostili e spericolati. Questo è documentato da più laboratori come un fatto. Prende anche il controllo delle loro funzioni come un SIMBIONTE. Queste persone sono ora possedute, nella vita reale.

Fonte del post è su X il profilo di W.R. Schock, QBD, un utente (o un bot, chissà) molto attivo su X che scrive dietro pseudonimo e da tempo condivide sciocchezze pseudoscientifiche e disinformazione d’ogni genere. Da sue invenzioni di cui non ha mai dimostrato il funzionamento ad allarmismo antivaccinista come nel caso in esame.

Il testo italiano traduce letteralmente lo stesso post in inglese circolato su X. Ma Database Italia, copiando senza alcuna verifica, fornisce come fonte un link non più funzionante che da X rimanda a un post inesistente, che sarebbe stato pubblicato dal profilo Libs of TikTok, dimostrando così di non aver nemmeno provato a verificare la fonte, ma di essersi limitato a tradurre il post – e questo la dice lunga sulla credibilità di quanto diffuso da questi profili. Il link a Libs of TikTok viene dal fatto che W.R. Schock nello scrivere il suo post condivideva un altro post appunto di Libs Of TikTok, post che non ha nulla a che fare con vaccini e toxoplasmosi.

Ovviamente né Database Italia né il profilo W.R. Schock linkano fonti che dimostrino quanto sostenuto. Si tratta dell’ennesima accusa priva di qualsivoglia supporto scientifico che ha come scopo lo spaventare chi è già suggestionabile, come i genitori della povera Anna Rosa.

Ma la fonte originale la si scopre guardando l’immagine che viene condivisa:

Nell’immagine si afferma che il Toxoplasma gondii “is actually a prion”, ma un protozoo parassita non è, né può essere, un prione: sono due categorie biologiche del tutto diverse (il prione è una proteina mal ripiegata, non ha DNA, non ha un ciclo vitale con ospiti intermedi come quello disegnato accanto). Lo stesso grafico poi si contraddice da solo: mostrando un ciclo vitale parassitario classico (gatto, roditori, bestiame, cisti tissutali) e chiamandolo “prion” nel titolo.

Il link che vedete nel post rimanda al sito del Dr. Robert Young, naturopata di cui ci siamo occupati più volte, autore di tonnellate di libri di pseudomedicina. Non laureato, senza alcun titolo per parlare di medicina se non appunto quello di naturopata, tra i promotori della “dieta alcalina“, condannato due volte per esercizio abusivo della professione medica (nel 2016 e di nuovo nel 2025, con una condanna a 68 mesi), ha patteggiato, e nel 2018 una giuria di San Diego gli ha fatto pagare 105 milioni di dollari a una paziente oncologica che lui aveva convinto a mollare le cure vere per la sua “dieta alcalina”. L’ennesimo farabutto che disinforma per vendere le proprie pubblicazioni, spacciando come scienza la propria fuffa. La pagina a cui rimanda il link s’intitola:

MEGA BOMBS! GMO Parasites Are The mRNA Vector!

L'”articolo” risale al 2022, ovviamente l’attacco era contro i vaccini anti-COVID.

Concludendo

Database Italia rilancia un post con un link a un fantomatico contenuto di Libs of TikTok. Andando a ritroso si scopre che quel link esiste davvero, ma nel post originale di W.R. Schock rimandava a un altro argomento, che nulla ha a che fare con i vaccini, un errore che Database Italia non si è nemmeno presa la briga di controllare prima di tradurre e pubblicare. E la stessa immagine allegata al post di Schock porta dritto al sito di un uomo condannato due volte per esercizio abusivo della professione medica, l’ultima volta con una sentenza a 68 mesi di carcere. Non si tratta di un medico o di un ricercatore ribelle, è un pregiudicato che vende libri e tiene conferenze. Database Italia lo ha rilanciato come notizia, senza una verifica che avrebbe richiesto due minuti.

Chi si comporta così va identificato e sanzionato per i pericoli a cui espone le tante, suggestionabili vittime che lo seguono. O la prossima Anna Rosa sarà anche sulla vostra coscienza.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti.