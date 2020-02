Un amico mi ha girato un video che gli è arrivato su Whatsapp.

Nel filmato si vedono tre persone a fianco di un auto della polizia cinese, tre persone che si stanno armando mentre sopra i vestiti indossano camici e mascherine protettive. Gli stessi tre soggetti si vedono poi camminare armi in pugno per le strade di un luogo non geolocalizzato dagli autori del video, la Cina è vasta. Poi si vedono quelli che sembrano essere operatori sanitari prendersi cura di persone sdraiate per terra, in sottofondo si sentono quelli che sembrano spari. Infine si vedono due persone presumibilmente morte e altre persone nelle vicinanze.

Quanto segue non è farina del mio sacco, ma un riportare in forma riassuntiva, dopo avere verificato ogni fonte, un debunking in inglese già fatto da colleghi indiani.

Il primo spezzone video trova la strada della viralità grazie alle tonnellate di siti con dominio .ru che lo rilanciano a tutto spiano, ne ho trovati davvero tanti che con poche stringate spiegazioni, o ancor meglio nessuna, l’hanno condiviso tra il 31 gennaio e il 2 febbraio. Di questi due spezzoni l’unica cosa che si può dire è che si vedono tre persone con camici protettivi e mascherine armarsi. Non si vede nessun altro quando ci sono i tre armati. I colleghi indiani hanno trovato un tweet dove un utente sostiene si tratti di un vecchio video:

Secondo il tweet si tratterebbe di poliziotti che stanno andando a eliminare dei cani randagi affetti da rabbia che avrebbero attaccato persone nei dintorni, e il video risalirebbe al 2018. Io ho cercato un po’ di più e ho trovato un’altra storia: secondo altri commentatori cinesi si tratterebbe della squadra che ha catturato un assassino.



Pare che il 26 gennaio il colpevole di un omicidio di 19 anni fa sia stato identificato, e catturato indossando tenute protettive in quanto sembra che lo stesso avesse febbre e sintomi compatibili col Covid-19.

Non avendo però trovato fonte verificata per nessuna delle due storie mi limito a riportarvele. I colleghi indiani però hanno potuto verificare la provenienza del video grazie al numero della polizia sul tetto, e andare a cercare notizie in loco. La stampa locale in inglese riporta:

Police in Yiwu, Zhejiang said online video alleging them “shooting people sick with #coronavirus that refuse to be evacuated” is fake

The police said the video was “maliciously” manipulated with separate scenes since the armed officers were only dealing with a rabid dog pic.twitter.com/10NLLX7B1I

— CGTN (@CGTNOfficial) February 13, 2020